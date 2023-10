Slovenac koji je oduševio gledatelje u 'Superstaru': 'Osjećam da mi je ta pjesma u DNK'

Treću audicijsku emisiju "Superstara" na RTL-u zatvorio je osebujni David Amaro (30), koji iza sebe već ima pokušaj glazbene karijere. ''Mislim da je došao trenutak u mom životu i da je vrijeme da se dogodi nešto veće. Srce mi kaže da postoji više nego što sad imam'', poručio je. David je otpjevao 'Lejlu' Harija Mata Harija i zaslužio ovacije. ''Nema se tu što puno pričati. Poseban glas, ekspresija, emocija, pokret, izgled. Dođi, evo ti'', kazao je Tonči i odmah pružio diplomu uz odobravanje ostalih.

Mislim da je ovo bio najkompletniji performans do sada. Dao si nam, uzeo, opet vratio, pokazao što znaš, užasno emotivno. Baš je fantastično dobro'', dodala je i Nika. ''Baš si me oduševio'', zaključila je i Severina. David je zar RTL.hr prokomentirao svoj nastup.

- Audicija je prošla fino i opušteno. Komentari su odlični i drago mi je zbog toga. Nisam imao vremena da budem nervozan, ali to je i dobro, da nisam puno razmišljao o tome. Nervoza se dogodila tek kad sam stigao pred žiri jer uvijek želim odraditi najbolje kako znam. Kad staneš pred žiri malo si nervozan jer to znači da ti je stalo do nečeg, da se pokažeš kako znaš, ispričao je David i otkrio zašto je pjevao baš "Lejlu".

- Sviđa mi se pjesma, mislim da sam mogao dok je pjevam pokazati sve svoje sposobnosti. Osjećam se da mi je ta pjesma u DNK, kazao je David koji je cijelog života u glazbi.

- Najranije sjećanje mi je kad sam imao 11-12 godina, pjevao sam na jednom natjecanju. Život je jedno veliko natjecanje, premda mi to još ne znamo, kazao je David i dodao da mu je najizazovnije bilo kada je bio u sloveskoj verziji showa "Tvoje lice zvući poznato". Oko sebe ima samo ljude koje ga podržavaju i to mu je najbitnije.

Podsjetimo, publici i žiriju predstavila se i Anatalia Filimone Kević Zandamela (17). Anatalia je nesigurnim korakom ušla u dvoranu, a to je odmah primijetio žiri. Natjecateljica nije mogla sakriti uzbuđenje i tremu koju je imala, a kako bi je prevladala odlučila joj je pomoći Severina. Pjevačica joj je prišla i zagrlila je te je tako malo opustila. Anatalia, koja je u predstavljanju priznala je da joj je san pjevati u nekom realityju te da se u slobodno vrijeme bavi društvenim mrežama i snima za TikTok na kojem ima 87 tisuća pratitelja, čim je zapjevala postalo je jasno da je trema bila nepotrebna.

Anatalia je za svoju prvu izvela 'The Greatest Love of All' dive Whitney Houston.

''Sva sreća pa sam uspio sakriti suze'', priznao je Tonči pokazavši na svoje sunčane naočale. ''Ja ne mogu sakriti suze, ja sam sretna što sam u ovom showu zbog toga što sam vidjela neke divne ljude, ali ti si jedan predivan dijamant. Hvala ti što si došla ovdje, što si me vratila u neko djetinjstvo'', rekla je Severina kroz suze. ''Trema ne može ubiti glazbu u tebi'', zaključio je Tonči, a svi su jedna dočekali viknuti jedno veliko 'DA'.

No, ona nije prva iz svoje obitelji koja je oduševila svojim glasom. Naime, njezina sestra Anatache Filimone Kević Zandamela prije dvije godine odnijela je pobjedu u showu 'Supertalent' gdje se isto predstavila pjevanjem.

- Još uvijek ne mogu doći k sebi jer je pobjeda u Supertalentu nešto najljepše što sam doživjela u životu. Kad su voditelji izrekli moje ime, moram priznati da nisam mogla vjerovati i istog trena su me preplavile emocije. Jako sam ponosna na sebe i zbilja je fenomenalan osjećaj odnijeti pobjedu u showu u kojemu se pojavilo toliko talentiranih kandidata - kazala je Anatacha nakon pobjede. Anatasha je tada istaknula i da će se nastaviti baviti pjevanjem, ali i da želi upisati fakultet.