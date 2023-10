Branko iz 'Supertalenta' o reakciji Maje Šuput na njegov nastup: 'Povrijeđen sam'

Četiri NE u epizodi ''Supertalenta'' koja se prikazivala na Novoj TV dobio je motivator Branko Buzov. Brankov nastup posebno je uzrujao i pjevačicu Maju Šuput koja je zbog njega opsovala, ali i tražila zaštitare. Branko se sada javio na Instagramu, te je pratiteljima poručio da je povrijeđen.

"Moji vjerni pratitelji hvala vam na podršci i čestitkama.Ne mogu vam svima brzo odgovoriti na poruke. Strpljenje molim vas" započeo je objavu Branko i nastavio:

"Lavu treba pauza. Povrijeđen sam. Ne odustajem od svog cilja. Majku moju pokojnu neću dozvoliti da mi javno spominju. Hvala vam na razumijevanju. Volim vas, borit ću se do kraja za pravdu i slobodu."

Inače, iako se žiriju Branko nije svidio, on je hit na društvenoj mreži Tik Tok. Branko tamo ima milijune lajkova na svojim motivacijskim videima.

"Što ti smeta tuđa sreća? Zar nije lijepo gledati ljude kako se raduju? Lave! Ustani, zapni, kreni!" govori ovaj TikToker kojeg prati 100.000 ljudi. Branko je iz Splita, ima 52 godine, a za sebe kaže da je pisac, mentor i influencer.

"Svi moji problemi u životu su došli zbog neznanja te sam svoj krivac što sam prokockao veliki dio života jer sam vjerovao okruženju i ljudima koji su nastavili živjeti iz kredita u kredit od mjeseca do mjeseca – besmisleno", piše Buzov na svojoj službenoj web stranici brankobuzov.com.

Podsjetimo, Branko je izveo svoj nastup na pozornici Supertalenta, no za razliku od pratitelja na TikToku, žiri nije uspio oduševiti.

– Kad idem kroz grad, pitaju me: "Lave, jesi li ti – ustani, zapni, kreni?" Kažem jesam, može li slika. Djetinjstvo je bilo odrastanje na svinjskoj masti, šećeru i kruhu, ne kao ovoj djeci danas. S moje strane ima mnogo boli, ima i suza. Prije tri godine izdao sam knjigu ''Pravilo broj 1'' – nikad ne odustaj, voli život koji živiš, živi život koji voliš. Nije bilo neke prodaje, nije bilo rezultata – izjavio je na pozornici Branko i dodao da ima tim ljudi koje priprema za novi svijet te da se voli družiti s uspješnim ljudima, a osim Elona Muska i Jeffa Bezosa, u tu skupinu svrstao je i Maju Šuput te je za nju rekao da je borbena žena i lavica – kao i on.

Žiriju se nije baš svidio taj nastup, a posebno je žestoko reagirala Šuput koju je prestrašio uzvikom: "Lave, ustani, zapni, kreni!"

– Kaj je ovo, ma nemojte me... Di je zaštitar?! – vikala je pjevačica, a pobjegla joj je i psovka.

– Kakvo je ovo ponašanje? – pitala je Maja, a kandidat joj je odgovorio da je ponašanje lavovsko.

– Kaj hoćete utjerati strah u mene? Nije fora, budalaštine su to, ovo nije smiješno, ovo je zastrašujuće i odvratno, prstom upirati u nekoga, ovo je propovijedanje, zahvalna sam da vas nikad više ne vidim – uzvratila mu je Maja.

Branko nije prošao dalje, a Bilman mu je rekao da uživa u motiviranju onih koji mu vjeruju.

Branko je za kraj još jednom viknuo: "Lave, ustani, zapni kreni", a na kraju svega dodao i pozdrav: "Ćao!"

