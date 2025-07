Slavnoj pjevačici bivša svekrva zagorčavala je život: 'Nije htjela razgovarati sa mnom, nisam smjela biti blizu nje u kući'

Pjevačica Dannii Minogue suočila se s izazovnim odnosom sa svojom bivšom svekrvom Soniom McMahon tijekom kratkotrajnog braka s glumcem Julianom McMahonom u ranim devedesetima. Julian, potomak bivšeg australskog premijera Williama McMahona i Sonie, napustio je ovaj svijet prošlog tjedna u 57. godini života nakon tihe bitke s opakom bolešću. Njegova neutješna supruga, glumica Kelly Paniagua, obznanila je tužnu vijest emotivnim priopćenjem 4. srpnja. Bračna zajednica Dannii i Juliana trajala je svega godinu i pol, a pjevačica je naknadno u jednom razgovoru otkrila kako Julianova majka nikada nije bila sklona njihovoj vezi.

"Nije bilo nikakvog odnosa. Nije htjela razgovarati sa mnom, nisam smjela biti blizu nje u kući. Nije mi dopuštala da uđem u obiteljsku kuću. Ponekad je Julian morao nešto pokupiti, a ja sam čekala u autu ispred. Kao da sam učinila nešto strašno toj obitelji, a nisam učinila ništa. Nismo znali kako se nositi s tim… Samo smo pokušavali. Nije podržavala svog sina. Ja sam bila ta koja ga je uzdržavala. Plaćala sam sve i radila svaki dan kako bih to mogla", podijelila je Dannii.

Ove svjetske zvijezde ne srame se govoriti o vjeri! Promijenila je njihove živote

Nadalje je otkrila da Sonia isprva nije namjeravala prisustvovati njihovom vjenčanju. "Na kraju se ipak pojavila, ali je izazivala scenu… Nije bilo sjajno… Bilo je teško. Samo sam se pokušala maknuti od toga i uživati u danu", prisjetila se pjevačica. Također je otkrila kako su je učestala putovanja između Velike Britanije i SAD-a, u nastojanju da održi vezu, dovela do financijskih poteškoća. "Ne samo da sam ostala bez novca, već sam bila u dugovima. To je bila ogromna borba - emocionalna, fizička, mentalna i financijska", ispričala je. Naposljetku je donijela odluku da pozira za Playboy kako bi riješila dugove, unatoč protivljenju svojih roditelja.

"Moji roditelji nisu htjeli da to napravim. Tata mi je govorio: 'Ako to učiniš, to ostaje zauvijek, nikada to više ne možeš promijeniti.' Kylie (sestra) je znala zašto to radim. Mogla sam je zamoliti za pomoć, ali to nije u mojoj prirodi. Nisam htjela priznati koliko sam u problemima. Trebala sam bolje pratiti svoje financije."

Nakon kratkotrajnog braka s Dannii, Julian je 1999. stupio u brak s američkom glumicom Brooke Burns. Godinu dana kasnije dobili su kćer Madison, no bračna zajednica okončana je već 2001. godine. Ni ovaj brak nije prošao bez kontroverzi - kružile su glasine o Julianovoj navodnoj aferi s kolegicom Shannen Doherty. Navodno se afera odvijala dok je Doherty još uvijek bila dio postave serije "Čarobnice", tijekom sezone 2000./2001., a Burns je, prema medijskim napisima, o svemu saznala iz tabloida. Kasnije je priznala: "Obuzeo ga je sav taj holivudski sjaj."

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

Unatoč svemu, Julian je nakon razvoda govorio pozitivno o Brooke i naglasio kako uspješno surađuju u odgoju zajedničkog djeteta. Doherty je preminula u srpnju 2024. nakon dugogodišnje borbe s karcinomom dojke, godinu dana prije Juliana.

Nakon dva medijski eksponirana braka, Julian je odlučio svoj privatni život držati podalje od očiju javnosti. Započeo je vezu s autoricom i manekenkom Kelly Paniaguom 2003., a nakon više od desetljeća zajedništva, vjenčali su se na obali jezera Tahoe 2014. godine u intimnom okruženju. Prema tadašnjim izvještajima, Julian je zaprosio Kelly tijekom romantičnog putovanja u Melbourne krajem 2013. godine. Za razliku od prethodnih brakova, Julian i Kelly rijetko su se pojavljivali zajedno u javnosti i nisu javno komentirali svoj odnos.