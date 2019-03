Slavni podržali guruicu Anu Bučević: 'Ja ću svjedočiti da si mi spasila život'

Nauk “guruice” Ane Bučević slijede mnogi poznati. Oni su joj na Instagramu dali podršku nakon što se tamo obratila svojim obožavateljima i odgovorila na napade dr. Vukušića. Podršku su joj dali Ana Gruica Uglešić, Iva Radić, Ivana Plechinger, Monika Sablić, Anđa Marić, ali i Iva Todorić.

Ona je svojedobno za RTL-ov Exkluziv izjavila da joj je Ana promijenila život. Iva se pojavila i u jednom Aninu videu na YouTubeu. Bila je riječ o snimci s Vortex krstarenja koje je organizirala Bučević, a Todorić je sudjelovanje na krstarenju platila čak 16.000 kuna, što je ujedno i najskuplji “proizvod” koji promovira na YouTubeu i prodaje na svojoj web-stranici. Riječ je o sedmodnevnom krstarenju po jadranskoj obali na luksuznoj jahti na kojem Ana drži predavanja i meditacije.

Iva ju je podržala i tijekom ovog skandala, te na Instagramu napisala:

" #budizahvalan na osobama kao sto si ti 'moja Ana'."

Anđa Marić u poruci podrške Ani napisala je:

“Ja ću svjedočiti da si mi spasila život nakon što sam dobila groznu dijagnozu, a liječnici su me uvjeravali da se pomirim s tim da ću najkasnije do 2014. biti u kolicima. A zahvaljujući tebi ja sam preuzela odgovornost za svoje emocije i od tada samo napredujemo. Taj doktor nema bolesno dijete ili voljenu osobu, inače mu ne bi padalo na pamet to raditi. Isto tako jadan čovjek ne kuži koliko ispada neuk i neobrazovan s takvim izjavama”.

Podržala ju je i Ivana Plechinger:

"Draga Ana, silno sam ponosna na tvoje priopćenje... Bravo u ime svih nas koji mislimo i osjećamo isto️ i u ovome je nešto dobro za sve nas... Šaljem ti podršku uz puno lijepe, čiste energije".

Dokaz da Bučević nema samo ženske obožavatelje je poruka podrške koju joj je poslao muž glumice i voditeljice Doris Pinčić Rogoznice, Boris.

" Žalosno je da su mediji isključivo orijentirani na mržnju i negativu a ima toliko dobrih i pozitivnih primjera oko nas koje osuđuju i razapinju. Žalosno je da isti mediji koji prozivaju zlostavljače žena i djece vrše stravičan mobing na žene, njihove muževe, roditelje, prijatelje a s time i djecu...Žalosno je, ali razumijem da stvari tako funkcioniraju! Kada to osvijestite dragi moji.. Svijet će postati barem malčice bolje mjesto za suživot. Do tada, hejtajte i pljucajte po svima koje se razapinje. Draga Ana, šaljem ti podršku i veliki pozdrav iz sunčane Istre u kojoj trenutno uživam čuvajući djecu dok moja supruga snima novi projekt." napisao je Rogoznica.

