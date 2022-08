Mirko iz 'Ženim sina' bio je striper: Dvjestotinjak pohotnih žena nije skidalo pogled

Mirko Ranogajec, 'dečko modernog doba' i Instagramska zvijezda u usponu koji je u vječitom sukobu sa svojim ocem Miljenkom s kojim kreće u avanturu u showu "Ženim sina" u nadi da će mu ova emisija pomoći u pronalasku životne partnerice. U najavi emisije koja se prikazuje na Novoj TV Mirko, koji je i fitness trener otkrio je kakve žena ga privlače.

- Da je atraktivna. Muško kada vidi curu u dvije sekunde vidi je li mu atraktivna ili nije. Da mogu razgovarati s njom, a ne da imam osjećaj kao da razgovaram s djetetom od četiri godine - kazao je. Prije četiri godine počeo je raditi i kao striper i tako je zarađivao za život, a u jednom razgovoru za 24 sata prisjetio se i jednog od svojih prvih nastupa.

- Nastup je bio u noćnom klubu u Zadru. Ladies night, a dvjestotinjak pohotnih žena nije skidalo pogled s pozornice. Bio sam početnik s još dva dečka, prava profesionalca. Dogovor je bio da budem rezerva, da ‘oštrim’ svoj zanat... No bacili su me u vatru. Kolega mi je rekao: ‘Mirko, stavi šlag na ruke i izaberi jednu djevojku koju ćeš podignuti na binu’. Bilo je ludo i nezaboravno - prisjetio se. Roditelji su podržali ideju da bude striper, a njemu se svidjela ideja dobre zarade ovim poslom, iako je to daleko od onoga što vidimo u filmovima gdje žene bacaju ogromne svote novaca muškarcima koji se skidaju na privatnim zabavama ili u klubovima.

- Možemo reći da je zarada malo iznad hrvatske prosječne plaće. S obzirom na to da stripera na ovom području ima malo, lova bi na kraju mjeseca mogla biti bolja. U Americi lete novčanice od 100 dolara, a meni su ubacivale po 10 ili 20 kuna. - kazao je Mirko. Veli kako se nikada ne skida do kraja, a na pitanje upušta li se u seksualne odnose s djevojkama pred kojima izvodi svoje striptiz točke rekao je kako to ne radi, a pouka mu je bila jedna situacija koju želi zaboraviti. - Nakon jedne gaže završio sam u krevetu s kumom. Sutradan sam joj ušao u profil i vidio kako je u dugogodišnjoj vezi. Ne podržavam takvo ponašanje - rekao je Mirko.

