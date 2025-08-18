Slavna manekenka javila se iz bolnice: Završila je na operaciji zbog zdravstvenog problema s kojim se bore brojne žene

Poznata mađarska manekenka Barbara Palvin uznemirila je svoje pratitelje na društvenim platformama objavivši fotografije iz bolničke ustanove. Kroz opširan post na društvenim mrežama otkrila je da se već duži niz godina suočava s ozbiljnim zdravstvenim tegobama. ''Bok svima, prošlo je neko vrijeme! Već godinama se borim s teškoćama koje dolaze s mojim menstruacijama – umor, jaki bolovi, obilno i neredovito krvarenje, neprospavane noći na podu kupaonice. Mislila sam da je to jednostavno normalan za mene'', započela je svoju objavu.

Liječnici su je usmjerili kod specijaliste za endometriozu, gdje je prošla kroz temeljite medicinske pretrage, a nakon tri mjeseca podvrgnuta je kirurškom zahvatu. ''Na redovne ginekološke preglede idem svake godine i mislila sam da bih, da imam endometriozu, to već znala. No, ispostavilo se da se endometrioza ne može dijagnosticirati općim pregledima. Tri mjeseca nakon završila sam na operaciji. Nakon operacije sam napokon imala menstruaciju koja je bila lakša i sada znam razliku'', otvoreno je priznala slavna manekenka.

''Ako sumnjate da biste mogli imati endometriozu, ohrabrujem vas da to provjerite. Meni je to puno pomoglo i zahvalna sam što sam to učinila. Rana dijagnoza i liječenje vrlo su važni kako bi se spriječile dugoročne komplikacije, a sada sam svjesnija svoga tijela i spremna reagirati brzo ako bude potrebno'', naglasila je u svojoj poruci. ''Zbog toga sam protekla tri mjeseca iskoristila odmor i potpuni oporavak. Uzbuđena sam zbog ovog novog poglavlja u svom životu i sada sam spremna vratiti se poslu'', objasnila je Barbara.

Inače, endometrioza je uobičajeno, ali često pogrešno shvaćeno i nedovoljno dijagnosticirano ozbiljno zdravstveno stanje i često se može zamijeniti s menstrualnom boli. Maternica je obložena tkivom koje raste i odbacuje se tijekom menstrualnog ciklusa. Endometrioza nastaje kada to tkivo endometrije raste na područjima gdje ne bi trebalo, kao što su zdjelica i druga mjesta izvan maternice, uzrokujući različite simptome uključujući bol u zdjelici, bolne menstruacije, bol tijekom spolnog odnosa, neplodnost i umor.