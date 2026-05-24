izrazito zarazna

Reality zvijezda progovorila o bizarnim zdravstvenim problemima: Mogu se ukopati duboko u grlo, pa čak i u uši

Prošlog je mjeseca pak završila na hitnoj jer joj je u uhu zapeo češanj češnjaka. Naime, pokušala je izliječiti prehladu prateći viralan trend s TikToka, no situacija je pošla po zlu

Brandi Glanville, zvijezda reality programa, šokirala je javnost priznanjem kako sumnja da je dobila gljivičnu infekciju, točnije mliječac (ringworm), putem oralnog seksa. „Imam jedno brzo pitanje. Jeste li čuli za spolno prenosivi mliječac?“, upitala je Glanville svoju gošću Lisu Ann u četvrtak, u novoj epizodi podcasta „Brandi Unfiltered“. „Imam osjećaj da ga imam... u grlu.“ Prema podacima CDC-a, mliječac je gljivična infekcija koja zahvaća kosu, kožu ili nokte, a može se prenijeti kontaktom koža na kožu ili spolnim putem. Takve infekcije mogu biti iznimno teške i zahtjevne za liječenje.

„To je jedna od onih stvari za koje većina ljudi ne zna kako ih prepoznati“, ustvrdila je Ann, autorica i bivša pornozvijezda. Pojasnila je kako su u njezinoj bivšoj industriji vizažisti bili obučeni da pregledavaju glumce pod jakim svjetlom kako bi uočili bilo kakve promjene na koži, s obzirom na to da je infekcija izrazito zarazna. Glanville vjeruje da se zarazila dok je izlazila s muškarcem iz te industrije. „Fokusirao se samo na moje lice jer me nije želio ostaviti trudnom“, otkrila je o tajanstvenom muškarcu, dodavši kako ga nije ispravljala iako je znala da ta opasnost više ne postoji.

„Nakon što su liječnici isključili uobičajene spolno prenosive bolesti, počela sam istraživati što bi drugo moglo biti“, objasnila je reality zvijezda, dodajući kako se gljivice navodno mogu „ukopati“ duboko u grlo, pa čak i u uši. Inače, bivša zvijezda „Kućanica iz Beverly Hillsa“ već se duže vrijeme bori s bizarnim zdravstvenim problemima. U veljači je otkrila da je uzrok njezine višegodišnje paralize lica bio puknuće implantata u dojci, zbog čega je silikon iscurio u limfne čvorove, a što je u konačnici dovelo i do gubitka nekoliko zubi. Za dijagnozu je potrošila nevjerojatnih 200.000 dolara.

Prošlog je mjeseca pak završila na hitnoj jer joj je u uhu zapeo češanj češnjaka. Naime, pokušala je izliječiti prehladu prateći viralan trend s TikToka, no situacija je pošla po zlu. „Na Uskrs nisam mogla ništa jer mi je češnjak bio u uhu. Pokušavala sam ga izvaditi, ali je otišao još dublje pa sam sutradan morala potražiti liječničku pomoć“, priznala je Glanville.

kućanice s beverly hillsa brandi glanville reality show TV showbiz

