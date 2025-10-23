Slavna glumica opisala godine nasilja s bivšim mužem: 'Skoro me ubio toliko prokletih puta'

Potpuno slomljena i u suzama, holivudska glumica Denise Richards (54) iznijela je na sudu u Los Angelesu niz šokantnih optužbi na račun svog bivšeg supruga Aarona Phypersa (53), tvrdeći da ju je tijekom njihova šestogodišnjeg braka opetovano zlostavljao do te mjere da se bojala za vlastiti život. "Skoro me ubio toliko prokletih puta", svjedočila je glumica dok je brisala suze, tražeći od suca da privremenu zabranu prilaska, koju je dobila u srpnju, pretvori u trajnu. Richards je opisala zastrašujuće trenutke u kojima joj je Phypers navodno prijetio da će je "baciti kroz prozor ili s balkona", stvarajući atmosferu neprestanog straha. Njezino emotivno svjedočenje otkrilo je mračnu stranu naizgled idiličnog braka.

Tijekom saslušanja prikazana je i video snimka koju je Richards poslala Phypersu u kolovozu, nedugo nakon što je on podnio zahtjev za razvod. U videu, glumica povlači izravnu i poražavajuću usporedbu između Phypersa i svog bivšeg supruga, Charlieja Sheena, s kojim ima dvije kćeri. "Stvari su bile loše s Charliejem i sa mnom, ali on nikada nije udarao ispod pojasa", rekla je Richards, dodajući kako je Phypers za nju potpuni stranac. "Ne poznajem te. Charlieja sam poznavala. Svakog drugog bivšeg sam poznavala. Tebe ne poznajem. Zato je ovo bilo tako je*eno teško", nastavila je u snimci, nazivajući ga "narcisom" i optužujući ga za nevjeru, tvrdeći da je pronašla njegove kompromitirajuće fotografije. Priznala je kako je bila u potpunom šoku kada je podnio zahtjev za razvod jer je "stvarno mislila da je on njezina srodna duša".

U svom stravičnom iskazu, zvijezda filma "Divlja stvorenja" detaljno je opisala navodno fizičko nasilje koje je trpjela, tvrdeći da joj je Phypers nanio "najmanje tri potresa mozga". Prema njezinim riječima, incidenti su uključivali brutalne napade u kojima bi je "agresivno udarao po licu i glavi", "snažno gurao glavu o stalak za ručnike u kupaonici" te je jednom prilikom "tako snažno stiskao glavu da se osjećala kao da će joj smrskati lubanju". Jedan od najgorih incidenata dogodio se, kako tvrdi, u siječnju 2022. godine, kada ju je Phypers udario i ostavio joj masnicu ispod oka. U sudskim dokumentima, koje je objavio People, navodi se i da ju je Phypers "često nasilno gušio" i "držao pritisnutu koljenom na leđima do točke gdje bi ga morala moliti da siđe kako je ne bi ubio".

Kao ključni svjedok tužiteljstva pojavila se i Phypersova rođakinja, Kathleen McAllister, koja je radila s njim u njegovom wellness centru. Njezino svjedočenje potkrijepilo je tvrdnje Denise Richards. McAllister je pred sudom izjavila da je osobno vidjela kako je njezin rođak udario glumicu. "Vidjela sam Aarona kako je udario Denise, i odmah je dobila jako ružnu masnicu ispod oka. I dan danas sam doslovno u šoku zbog toga", rekla je McAllister, dodajući dodatnu težinu optužbama protiv Phypersa i pretvarajući obiteljsku dramu u pravni triler s neočekivanim obratima.

Jedan od najpotresnijih trenutaka svjedočenja bio je opis događaja koji se zbio u svibnju, samo nekoliko sati nakon što je Richards bila podvrgnuta sedmosatnoj estetskoj operaciji, uključujući i lifting lica. Tvrdila je da ju je Phypers, dok se oporavljala u hotelu Four Seasons, napao jer je htio provjeriti njezin mobitel. Navodno ju je udario po licu, oštetivši pritom i kirurški dren. "Tada sam zaista, zaista znala da je naš brak gotov. Bilo je fizičkog zlostavljanja i prije, ali postajalo je sve gore i gore. Činjenica da mi je to učinio pet sati nakon izlaska iz operacije... osjećala sam se uplašeno i ranjivo. Nisam mogla sama hodati", ispričala je kroz suze, dodajući: "Osoba koju sam smatrala svojim mužem, koji me trebao štititi, više to nije bila."

Aaron Phypers, s druge strane, kategorički je zanijekao sve optužbe, nazivajući ih "potpuno lažnima i duboko štetnima". U svojoj izjavi za medije i sudskim podnescima, on tvrdi da nikada nije fizički ili emocionalno zlostavljao Richards. Štoviše, optužio je nju za nevjeru, tvrdeći da je bila u "kontinuiranoj aferi" sa svojim instruktorom iz reality showa "Special Forces", Rudyjem Reyesom. Phypers tvrdi da je pronašao eksplicitne poruke i suočio je s tim, ali ona je sve poricala. Njegov pravni tim najavio je i agresivnu obranu. Na listu potencijalnih svjedoka stavili su upravo Charlieja Sheena i reality zvijezdu Brandi Glanville. Prema dokumentima koje je pribavio Fox News, namjeravaju ih pozvati da svjedoče o "Deniseinoj povijesti neistinitosti te zlouporabe droga i alkohola", čime bitku za zabranu prilaska pretvaraju u sveopći rat za javnu percepciju i kredibilitet. Sudski proces se nastavlja, a napetost u sudnici raste dok sudac Mark Juhas izražava frustraciju zbog sporog napretka, upozoravajući odvjetnike da moraju ubrzati postupak jer je njegov raspored pretrpan mjesecima unaprijed.