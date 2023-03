Slavna glumica neće se pojaviti na Oscarima zbog pozitivnog testa na covid-19

Večeras je na rasporedu 95. dodjela prestižne filmske nagrade Oscar. Prva je to dodjela nakon pandemije koronavirusa, zbog koje se svijet promijenio, koja se održava na uobičajen način. Organizatori su ranije najavljivali isticanje ove dodjele kao one koja je 'normalna'. No, čini se kako to i nije u potpunosti tako. Naime, glumica Glenn Close večeras neće nastupiti kao prezenterica jer je bila pozitivna na covid-19, rekao je njezin predstavnik za The Hollywood Reporter te dodao da se ona sada nalazi u izolaciji te da odmara.

Inače, Close je trebala nastupiti kao prezenterica, a u ovoj ulozi naći će se više od 40 poznatih imena, a neka od njih su: Dwayne Johnson, Cara Delevingne, Harrison Ford,Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal, John Travolta, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Emily Blunt, Jessica Chastain, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Samuel L. Jackson, Nicole Kidman, Andrew Garfield i brojni drugi.

Podsjetimo, dodjela nagrade Oscar održava se u Dolby teatru u Los Angelesu, a prestižni zlatni kipić dodjeljuje se u 23 kategorije. Najviše čak 11 nominacija, ostvario je film "Everything Everywhere All at Once", odnosno, "Sve u isto vrijeme" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Taj znanstveno-fantastični indie hit natječe se, među ostalim, i u kategoriji najboljeg filma, redatelja, glavnih i sporednih ženskih uloga, sporedne muške uloge, glazbe, originalnog scenarija...

Gledatelje će kroz program voditi Jimmy Kimmel kojem ovo nije prvi put. Naime, Kimmel se u ovoj ulozi našao i 2017. i 2018. godine.

Dodajmo i kako su pandemijske mjere na ovom događaju za sve vrijedile prošle godine, a ove godine za Oscare su se morali testirati novinari, ali nisu morali pružiti dokaz o cijepljenju. Oni koji se na Oscarima nalaze u orkestru ili na prvom balkonu također su se morali testirati.

