Slavna glumica (60) objavila je fotografije bez šminke i filtera i poručila: Slobodno zumirajte

Teri Hatcher gledatelji znaju po ulozi u hit seriji "Kućanice", a ova 60-godišnja glumica sada je na Instagramu objavila fotografiju bez imalo šminke i nije koristile nikakve filtere kako bi uljepšala ovu fotku. - Šetajući se dok je sunce zalazilo, u tom čarobnom zlatnom satu, postala sam znatiželjna vidjeti postoji li razlika i je li to važno. Dakle, evo snimke mene bez filtera okrenute prema suncu, s njim iza leđa. Svaka crta na lucu priča je o trudu, uspjesima i manama. Slobodno zumirajte. Je li jedan kut "ljepši"? Biram zahvalnost za vrijeme darovano u svakoj bori. Prvi put sam pokazala svoje lice bez šminke 2010. - svi su mi rekli da sam luda, ali 15 godina kasnije, još uvijek sam ovdje, još uvijek kažem da je u redu biti stvaran - napisala je Teri. Njezina objava je oduševila pratitelje na Instagramu koji su pohvalili što njezin potez da objavi fotografiju koja je prirodna i bez ikakvih filtera.

- Savršena si iznutra i izvana jer svaki dan daješ najbolje od sebe svojim srcem. Hvala ti što si inspiracija. Odlične slike, izgledaš fantastično i sretno. Tvoja jednostavnost i iskrenost na društvenim mrežama su jednostavno nevjerojatne, hvala ti što si jednostavno ti. Uvijek zapanjujuća!!!! I iznutra i izvana. Sviđa mi se što uvijek ostaješ realna! - poručili su joj pratitelji. Prije pet godina glumica je objavila i fotografiju na kojoj pozira u bikiniju i tada je odgovorila mnogima koji su je prozvali zbog objave te fotke.

- Zašto objaviti sliku sebe u bikiniju? Pa zato što je moje tijelo ima 55 godina i zapravo je ovo oslobađajuće. Naime, tek sada sam se počela dobro osjećati u vlastitoj koži. Možda ne svaki dan, ali većinu dana. Starenje vam omogućuje da spoznate svrhu svog postojanja i da budete zahvalni. - napisala je Teri uz fotografiju koju je objavila. U nastavku je dodala: - Imate dovoljno godina da shvatite čudo života, a dovoljno ste mladi da biste uživali u tom saznanju. Možete istovremeno biti ranjivi i jaki. Možete oprostiti drugima i sebi. Spremni ste uložiti napor da postignete cilj ili ne. I to je u redu.