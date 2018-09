Škoro: Ugrađene su mi četiri premosnice, živ sam zahvaljujući doktoru Gašparoviću

Prije dva tjedna Miroslav Škoro zbog srčanih tegoba zadržan je na bolničkom liječenju. Liječnici su zaključili kako je glazbeniku potreban operativni zahvat zbog srčanih tegoba, a danas se oglasio i sam pjevač i obratio se obožavateljima i ispričao što se dogodilo nakon dijagnoze i operacije.

- Draga moja publiko, Facebook prijatelji i poštovana hrvatska javnosti! Prije dva tjedna, 29. kolovoza, probudila me snažna bol u prsištu. Odvezli su me u KB Merkur u Zagrebu, gdje me je zaprimio primarijus Dinko Škegro. Nakon ultrazvuka koji je obavila dr. Helena Jerkić, dr. Tomislav Letilović obavio je koronarografiju te je, zajedno s ostalim kardiolozima koje vodi moj Osječanin dr. Damir Kozmar, zaključio da je za mene, zbog začepljenih krvnih žila, najbolje rješenje operativni zahvat. Prebačen sam u KBC Zagreb kod profesora Bojana Biočine, na Kliniku za kardijalnu kirurgiju. Na Odjelu za kardijalnu kirurgiju odraslih život mi je spasio i produžio sa svojim timom prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med. Neka se nitko ne ljuti, ali ime toga čovjeka pišem sa svim titulama, jer koliko god ih ima, malo je. Zahvaljujući njemu i njegovu pristupu, danas sam živ. - nabrojao je glazbenik sve liječnike koji su mu pomogli, te je nastavio:

- Dana 4. rujna anestetizirao me je primarijus Željko Čolak i nakon operativnog zahvata, u kojem mi je zaustavljeno srce na više od sat vremena, prof. Gašparović ugradio mi je četiri premosnice. Poslije kratkog postoperativnog oporavka na Rebru, vraćen sam na Merkur i jučer sam stigao doma na kućnu njegu. Slab sam i trebat će mi neko vrijeme da se oporavim. Ispričavam se svim organizatorima i publici, jer je puno nastupa odgođeno ili otkazano. Na žalost, toga će biti još. Trenutačno nisam u stanju biti samostalan.Zahvaljujem svom medicinskom osoblju s kojim sam se susreo u ta dva tjedna - poručuje Škoro i nastavlja:

- Bez obzira na to što i sam znam ponekad zločesto komentirati hrvatsko zdravstvo, ti naši ljudi pravi su čarobnjaci koji, uz svoja mala primanja, osiguravaju vrhunsku skrb i pružaju ljubav i pažnju. Hvala vama na intenzivnoj i na odjelu koronarne medicine na Merkuru, vozačima Hitne pomoći i saniteta, osoblju Rebra i to operacijskog trakta, intenzivne i postintenzivne njege. Hvala pomoćnom osoblju, djelatnicima u kuhinji... Hvala mojim kolegama pacijentima koji su me bodrili.Hvala svima vama koji ste pisali, slali pozdrave i dobre želje, koji ste dolazili do mene, i hvala vama koji ste molili da sve dobro prođe.Hvala hrvatskim medijima što su u svemu ovome bili profesionalni, objektivni i suzdržani. Ovim putem ih ljubazno molim da sve razgovore i komentare odgodimo do daljnjega.Najveća hvala profesoru Gašparoviću.

Nemojte se ljutiti što ne mogu svakome posebno zahvaliti ili se javiti. To ćemo kad ozdravim i kad ponovno krenemo s pjesmom. Želim na kraju svima puno zdravlja i sreće i puno Božjeg blagoslova, a najviše onima koji po našim bolnicama nemoćni i bolesni zazivaju imena svoje djece i svojih roditelja u nadi da će im pomoći. Ne bojte se, pomoći će vam hrvatski liječnici, sestre i ostalo medicinsko osoblje. Oni znaju što rade.Srdačan pozdrav, Miroslav Škoro.

