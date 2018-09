Da mogu, odmah bih se uselio kod Vlade Kalembera, pa ga ovim putem molim da me zaprosi

Nakon što su ga gledatelji pratili u prvoj i trećoj sezoni „Farme”, Davor Dretar Drele ponovno se vraća u taj reality show Nove TV.

Nova, šesta sezona uskoro se počinje prikazivati, a popularni voditelj ne krije što će ponovno biti njezinim dijelom i odmah najavljuje da više nema vremena ni strepljenja za razne spletke natjecatelja. A koliko se raduje radu na showu, toliko mu je žao što nema više vremena za uživanje s obitelji, suprugom Michelle i djecom Kristijanom i Natali s kojima se nedavno vratio s nezaboravnom ljetnog putovanja tijekom kojeg su posjetili sedam zemalja.

Prije nekoliko dana objavljeno je da se vraćate svojim ‘korijenima’, je li se lijepo vratiti u ‘Farmu’?

Prelijepo! Kao malog klinca, roditelji su me vodili na selo kod bake i te su uspomene još i danas jednako šarene i žive! Ovoga puta ulogu mojeg tateka preuzet će mentor Joža.

Propustili ste nekoliko sezona, što vam je najviše nedostajalo?

Osim svježeg zraka, domaće hrane i boravka u prirodi koji ti je istovremeno i posao, nestrpljivo čekam one male farmerske intrige, slaganje klanova, sitne svađe i podmetanja jer to je ono što život čini životom i Farmu – Farmom.

Stvarno će natjecateljima ove godine s vama biti teško, kako ste najavili?

Sigurno hoće. Promijeni se čovjek nekako s godinama, imam sve manje snage za njihove spletke i komplote, pa mislim da ću u ovoj sezoni biti puno stroži i opasniji.

Što očekujete od natjecatelja?

Poštivanje pravila Farme, pošten rad i trud, uvažavanje drugih uvijek su bili dobitna kombinacija za uspjeh na Farmi, pa je tako i ove godine. Tko bude više pažnje posvećivao obavezama, a manje šaptanjima iza poljskog zahoda, bolje će proći.

Rekli ste da u novu sezonu ulazite kao „jedan potpuno drugi čovjek”. Tko je novi Davor Dretar Drele?

Nisam baš potpuno novi model, ali sam ipak unio neke preinake u stil života, prošla je pedeseta i sa njome i kriza srednjih godina, prodao sam motor (klasični pokazatelj sindroma “starog slona”) i više pazim na sebe i ljude oko sebe. Radujem se tom periodu života, ali jednako nestrpljivo očekujem i onaj terminalni stadij, tako zvani stari luđak.

Prije nekoliko mjeseci gledali smo vas u showu „Tvoje lice zvuči poznato”. Kako danas gledate na to iskustvo?

Preživio sam! Naradili smo se svi, od tehničke ekipe, šminke, kostima i maske, kreativaca pa na koncu i nas natjecatelja. Bilo je to nezaboravno putovanje, ali me ipak podsjeća na onaj jedan i jedini bungee jump koji sam obavio u životu. Dakle, bilo je fantastično i nezaboravno, ali hvala, više ne.

Jeste li se sprijateljili s kojim od kandidata? Nastavili druženje nakon završetka showa?

Svakoga su poslovi odvukli na svoju stranu, ali i dalje smo aktivni u dopisivanju preko grupe na WhatsAppu, povremeno sretnem Matka Knešaureka na nekoj predstavi i to je, nažalost, to. Trebali smo se naći na roštilju kod mene, ali ljeto nas je omelo, pa ovim putem podsjećam moju TLZP ekipu da se roštiljati može i u jesen.

Foto: Nova TV

Što je prema vašem mišljenju zahtjevnije: natjecati se u TLZP-u ili na Farmi?

Dva su to različita svijeta, svaki sa svojim zahtjevima, prednostima i nedostacima. Iako su me tri mjeseca depilirali, čupali mi obrve i lakirali nokte, uvijek bih izabrao toplinu studija i jutarnje probe upjevavanja u šest sati od blata, hladnoće i napornih poslova Farme.

Kako vam je na ovom projektu surađivati s Miom Kovačić?

Kao i uvijek, raditi pored Mije sjajan je osjećaj. Uvijek se mogu pouzdati u nju, kada zapnem ona je tu da ispravi stvar, toplo vjerujem da ni njezini čuveni kolači neće izostati. Jedino bih preskočio njezine aromatske Feng-shui pripravke od rabarbare, kolerabe i žablje kože.

Što čini jedan dobar voditeljski par?

Međusobno povjerenje i lagana, do intenzivna tjelesna privlačnost, što publika prepozna i nagradi. Povjerenje između nas dvoje je maksimalno, a za drugi dio nisam baš i siguran. Mia je jednostavno previsoka i to je jedini problem. Kada se umontira u štikle, trebaju mi tri cigle pod nogama da je mogu pogledati ravno u oči!

Gledamo vas i u IN magazinu. Što vas je najviše oduševilo tijekom snimanja „Iznenađenja”?

Trenutak u kojemu osoba širom otvori oči i pred sobom vidi svojeg idola ili voljenu zvijezdu ne da se opisati. Ushićenje, nevjerica, pomalo i panika, a onda veselje i oči pune radosnih suzica, autogrami, slikanje, pa opet suze na rastanku, tako to otprilike ide. Poseban je to trenutak, i jedva čekam nova snimanja!

Je li se kada dogodilo da neku od želja jednostavno niste mogli ispuniti?

Nažalost, da, ali iz vrlo opravdanih razloga. Ponekad gledatelji požele osobu koja je u istoj rubrici bila nedavno ili ta osoba nije u mogućnosti doći na snimanje, a najčešći je problem što imam i po tridesetak prijava za najveće hrvatske zvijezde pa je te želje jednostavno nemoguće ostvariti.

Imate li vi neispunjenih želja?

A tko nema? Doduše, moje nisu u materijalnom obliku, što sam stariji sve više želim zdravlje, mir i život dostojan čovjeka. No, kako mi se vidi, bolje da već sad rezerviram jedan kontejner za buduću prehranu.

U „Zvjezdanom domu” gledatelje upoznajte s domovima zvijezda. U čiji biste se bez puno razmišljanja preselili?

Kao i svaki dom, tako su i obitavališta naših zvijezda specifična na svoj način. Kada bih mogao birati, odmah bih se uselio kod Vlade Kalembera pa ga ovim putem molim da me što prije zaprosi.

Prije nekoliko mjeseci rekli ste da pokušavate što više biti doma. Uz novi projekt, koliko u tome uspijevate?

Nimalo, i to je baš nezgodno. Sada, kada su djeca porasla, supruga i ja konačno imamo više vremena za sebe, a posla je kao nikada. Već pucam po šavovima, a jesen još nije niti počela kako treba. Osim na druženja sa suprugom, ove jeseni nisam stigao otići niti na jednu berbu grožđa, pa vi vidite koje je to odricanje.

Jeste li imali vremena za dom i obitelj tijekom ljetnih mjeseci?

Ostvarili smo si davnu želju i krajem lipnja otišli na dvotjedno putovanje kamperom po Europi, i bilo nam je sjajno. Prošli smo 4000 kilometara i sedam zemalja, propješačili silne kilometre sa ruksacima na leđima, i konačno bili zajedno.

Sin vam studira informatiku, kći želi biti veterinarka. Je li vam žao što ih ne zanima voditeljski posao?

Djeca imaju svoje radosti i afinitete, nikada nisam primijetio da ih privlači bilo kakav javni nastup, jednostavno nisu takvi. Nije mi žao jer vidim da idu svojim putem, ja ću se primiriti i čekati unuka ili unučicu da stvorim novu voditeljsku zvijezdu.

U travnju ste najavili da radite predstavu radnog naslova ‘Požar strasti u župi Sv. Izidora’. Kad će biti premijera?

Nažalost, još nismo niti dovršili tekst, a kamoli počeli s probama, trenutno je taj dio života u drugom planu. Napravio sam novi stand up program pod imenom “Lista za odstrel” pa, ako ga tko želi vidjeti, neka dođe.

