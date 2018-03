Skupocjene kreacije Meghan Markle plaća potpuno sama

Gotovo sve što stavi na sebe izgleda odlično i brzo se rasproda u britanskim dućanima, a njezin chic stil hvale i brojni svjetski stilisti. Stoga je već mjesecima jedno od gorućih pitanja u kojim to dućanima kupuje glumica Meghan Markle, buduća supruga princa Harryja, i tko financira njezin šoping.

Bilo da je riječ o bijelom kaputu dizajnerice Amande Wakeley od 1000 dolara ili džemperu Marks and Spencer za 45 funti, sve odjevne predmete Meghan financira sama. Naime, članovi kraljevske obitelji, kako piše People, ne smiju primiti dizajnersku odjeću na dar. Mogu, doduše, kao što to često radi Natasha Archer, stilistica supruge princa Williama Kate Middleton, uzeti nekoliko haljina različitih dizajnera na probu, no kreaciju za koju se odluče će i platiti, a ostale vratiti natrag. Znači li to da je Meghan doista dala 78 tisuća dolara za haljinu Ralph & Russo koju je nosila na portretima snimljenima u povodu zaruka s Harryjem?

Očigledno da, a budući da je po epizodi serije “Suits”, koja se emitirala sedam godina, dobivala 50 tisuća dolara, ovakve si kreacije može i priuštiti. No nakon udaje za unuka kraljice Elizabete II. 19. svibnja na odjeću više neće morati trošiti sama. Navodno je princ Charles osigurao budžet za takve stvari koji iznosi 4,8 milijuna dolara. On ne uključuje samo troškove za odjeću njegovih sinova, prinčeva Harryja i Williama, i njihovih boljih polovica, već i za druge stvari vezane za obnašanje njihovih dužnosti kao što su plaće, troškovi ureda i slično. Uz taj novac Harry ima vlastiti fond u iznosu od 25 milijuna dolara. Riječ je o novcu koji mu je nakon smrti ostavila majka princeza Diana i kojim je mogao početi raspolagati s napunjenih 30 godina. Za sada još nepoznat iznos u nasljedstvo mu je ostavila i prabaka Elizabeth koja je preminula 2002. godine.