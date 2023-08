Skinuo je 60 kg, išao i na operaciju nakon koje je bio još 50 kg lakši, a onda se zbog ovog sve vratilo

pristižu čestitke

Lana Klingor Mihić puca od ponosa, pratiteljima otkrila veliku vijest: 'Moram ovo podijeliti s vama!'

Lanin preslatki shiba inu Gigi osvojio je titulu Best Puppy, World Hope Winner i BEST IN SHOW PUPPY na Svjetskoj izložbi pasa 2023. u Genevi