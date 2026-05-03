Princeza šokirala mišićavim izgledom, no iza svega krije se potresna priča o borbi za život

Princeza Kalina od Bugarske često je u središtu pozornosti javnosti, no ne zbog kraljevskih dužnosti, već zbog svog fizičkog izgleda. Njezina izrazito mišićava figura izaziva brojne reakcije i javnost je dugo nagađala kako je riječ o estetskim zahvatima, a onda je princeza odlučila stati na kraj spekulacijama. Istaknula je kako je njezina fizička forma rezultat dugogodišnje discipline i predanosti treningu. „Ja sam sportašica, posvećena sam radu s utezima“, kratko je poručila, potvrđujući ranije izjave svog supruga Kitína Muñoza. Prema njegovim riječima, Kalina svoju formu duguje zdravom načinu života koji uključuje svakodnevnu tjelovježbu i uravnoteženu prehranu. No, priča o njezinu izgledu ne završava na fizičkoj spremi. Godinama je predmet javnih komentara i njezin nos, zbog čega su se često pojavljivale pretpostavke o neuspjelim estetskim operacijama. Te tvrdnje Muñoz je još 2018. odlučno odbacio, nazvavši ih „apsurdnim dezinformacijama“, te otkrio pravu, znatno ozbiljniju pozadinu.

Naime, iza promjena na njezinu licu krije se teška medicinska komplikacija koja datira još iz mladosti. Sve je započelo kada je kao dijete, u školskoj nesreći, slomila prednje zube. Godinama kasnije, 1999., tijekom studija u Londonu, odlučila je sanirati oštećenja i podvrgnuti se rutinskom stomatološkom zahvatu. Međutim, postupak se pretvorio u ozbiljan zdravstveni problem i tijekom intervencije došlo je do pogreške koja je uzrokovala infekciju. Infekcija se proširila s kosti na nosnu hrskavicu, a situacija se dodatno zakomplicirala tijekom pomorske ekspedicije na kojoj nije bilo odgovarajuće medicinske skrbi. Stanje je ubrzo postalo kritično, zahvativši i područje oka, zbog čega je bila nužna hitna evakuacija i operacija.

„Prioritet je bio zaustaviti infekciju i spasiti joj oko i nos. Estetske posljedice u tom trenutku nisu bile važne“, izjavio je Muñoz, naglasivši da je pravodobna intervencija bila ključna za njezin oporavak, iako je ostavila trajne promjene na izgledu. Princeza Kalina rođena je 1972. u Madridu kao jedina kći Simeona II. Obrazovala se u Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je diplomirala povijest umjetnosti. Godine 2002. udala se za Muñoza, poznatog istraživača i UNESCO-ova ambasadora dobre volje, a par ima sina Simeona-Hassana. Unatoč kraljevskom podrijetlu, Kalina je poznata po nekonvencionalnom stilu i snažnom karakteru. Njezina životna priča, obilježena zdravstvenim izazovima i osobnom disciplinom, danas se često ističe kao primjer izdržljivosti i otpornosti, daleko od površnih pretpostavki koje je godinama prate.