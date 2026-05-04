Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBOŽAVATELJI PRESRETNI

Rolling Stonesi potvrdili da uskoro objavljuju novi album

FILE PHOTO: The Rolling Stones perform during their Hackney Diamonds Tour at SoFi Stadium in Inglewood
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
04.05.2026.
u 06:00

Jagger je podijelio fotografiju na kojoj je donji dio naslovnice prekriven, a prikazuje ilustraciju njegovih usta i brade. Wood je podijelio srednji dio naslovnice koji otkriva njegove oči i nos

Rolling Stonesi su potvrdili da uskoro objavljuju novi album i da je naziv njihova sljedećeg glazbenog projekta - "Foreign Tongues". Objava je uslijedila nakon višemjesečnih najava rock grupe, putem misterioznih plakata i raznih informacija, što je potaknulo glasine da će bend objaviti novi album - prvi od albuma Hackney Diamonds iz 2023., koji je nagrađen Grammyjem.

Press Association saznaje da će Stonesi svoj novi album objaviti 10. srpnja, nakon što su članovi benda Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards u subotu podijelili ilustraciju za album, pri čemu je svaki od njih objavio drugačiji dio naslovnice. Naslovnica novog album je u kolaž stilu koji podsjeća na "Some Girls" razdoblje - na naslovnici su u istom licu spojili dijelove lica Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronnijea Wooda.

Jagger je podijelio fotografiju na kojoj je donji dio naslovnice prekriven, a prikazuje ilustraciju njegovih usta i brade. Wood je podijelio srednji dio naslovnice koji otkriva njegove oči i nos. A Richards je dovršio slagalicu, podijelivši gornju polovinu na kojoj je ilustracija dijela njegove glave - razbarušene kose sa šarenom bandana maramom.  U petak je bend, za svojih 4,2 milijuna obožavatelja podijelio i dio neimenovane pjesme u 13-sekundnom videu s prepoznatljivim logotipom isplaženog jezika i usana na pokretnoj pozadini.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
FILE PHOTO: The Rolling Stones perform during their Hackney Diamonds Tour at SoFi Stadium in Inglewood
1/51

Glasine o novom albumu prvi su se put pojavile prošli mjesec kad se širom Londona pojavio niz zagonetnih poruka, postera i QR kodova. Prije dva tjedna pod pseudonimom The Cocroaches grupa je objavila vinilni singl "Rough & Twisted" tiskan u samo 1000 primjeraka, koji se navodno prodavao isključivo u neovisnim trgovinama ploča. Osnovani u Londonu 1962. Rolling Stonesi imaju dugu povijest albuma koji su se plasirali na vrh ljestvica i singlova broj jedan. 

Nakon što je u kolovozu 2021. u dobi od 80 godina umro dugogodišnji član benda Charlie Watts, mjesto bubnjara preuzeo je Steve Jordan, a trenutačnu postavu čine Jagger, Richards i Wood. Tijekom svoje karijere duge više desetljeća Stonesi su na prvome mjestu u Velikoj Britaniji imali 14 albuma i osam velikih hitova. Rock bend je godine 1989. primljen u Rock and Roll Hall of Fame.

Gdje je danas Tina Katanić? Napustila je Hrvatsku, a evo kako izgleda kao radnica ZET-a
Ključne riječi
album glazba Stonesi The Rolling Stones showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!