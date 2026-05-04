Rolling Stonesi potvrdili da uskoro objavljuju novi album

Rolling Stonesi su potvrdili da uskoro objavljuju novi album i da je naziv njihova sljedećeg glazbenog projekta - "Foreign Tongues". Objava je uslijedila nakon višemjesečnih najava rock grupe, putem misterioznih plakata i raznih informacija, što je potaknulo glasine da će bend objaviti novi album - prvi od albuma Hackney Diamonds iz 2023., koji je nagrađen Grammyjem.

Press Association saznaje da će Stonesi svoj novi album objaviti 10. srpnja, nakon što su članovi benda Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards u subotu podijelili ilustraciju za album, pri čemu je svaki od njih objavio drugačiji dio naslovnice. Naslovnica novog album je u kolaž stilu koji podsjeća na "Some Girls" razdoblje - na naslovnici su u istom licu spojili dijelove lica Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronnijea Wooda.

Jagger je podijelio fotografiju na kojoj je donji dio naslovnice prekriven, a prikazuje ilustraciju njegovih usta i brade. Wood je podijelio srednji dio naslovnice koji otkriva njegove oči i nos. A Richards je dovršio slagalicu, podijelivši gornju polovinu na kojoj je ilustracija dijela njegove glave - razbarušene kose sa šarenom bandana maramom. U petak je bend, za svojih 4,2 milijuna obožavatelja podijelio i dio neimenovane pjesme u 13-sekundnom videu s prepoznatljivim logotipom isplaženog jezika i usana na pokretnoj pozadini.

Glasine o novom albumu prvi su se put pojavile prošli mjesec kad se širom Londona pojavio niz zagonetnih poruka, postera i QR kodova. Prije dva tjedna pod pseudonimom The Cocroaches grupa je objavila vinilni singl "Rough & Twisted" tiskan u samo 1000 primjeraka, koji se navodno prodavao isključivo u neovisnim trgovinama ploča. Osnovani u Londonu 1962. Rolling Stonesi imaju dugu povijest albuma koji su se plasirali na vrh ljestvica i singlova broj jedan.

Nakon što je u kolovozu 2021. u dobi od 80 godina umro dugogodišnji član benda Charlie Watts, mjesto bubnjara preuzeo je Steve Jordan, a trenutačnu postavu čine Jagger, Richards i Wood. Tijekom svoje karijere duge više desetljeća Stonesi su na prvome mjestu u Velikoj Britaniji imali 14 albuma i osam velikih hitova. Rock bend je godine 1989. primljen u Rock and Roll Hall of Fame.