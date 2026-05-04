Njihova ljubav počela je kao afera: Sting se zaljubio u prijateljicu svoje supruge koja im je bila i susjeda

Dugotrajne veze u Hollywoodu prava su rijetkost, no postoje i iznimke. Jedna od njih su glazbenik Sting i njegova supruga Trudie Styler, koji su zajedno gotovo četiri desetljeća i i dalje njeguju stabilan i skladan odnos. Sting je svjetsku slavu stekao kao član grupe The Police, a uspješnu karijeru nastavio je i samostalno, prodavši više od 100 milijuna albuma diljem svijeta. Trudie Styler izgradila je zavidnu karijeru kao glumica, producentica i redateljica, a posebno se ističe njezin humanitarni rad. UNICEF ju je 2004. imenovao ambasadoricom, dok je 2015. godine nagrađena prestižnim priznanjem Danny Kaye Humanitarian Award. Njihova ljubavna priča, međutim, nije započela bez kontroverzi. Sting, pravog imena Gordon Sumner, upoznao je Styler 1977. godine u susjedstvu u kojem su oboje živjeli. U to je vrijeme bio u braku s irskom glumicom Frances Tomelty, s kojom je upravo dobio prvo dijete. Styler je, osim što im je bila susjeda, bila i bliska prijateljica Tomelty, koju je upoznala tijekom kazališne produkcije „Macbetha“. Iako nije poznato kada je njihovo prijateljstvo preraslo u romantičnu vezu, činjenica je da su godinama živjeli u neposrednoj blizini prije nego što je priča dospjela u medije. O detaljima tog razdoblja rijetko govore, no oboje ističu kako su se zaljubili na prvi pogled. Sting je Styler u svojoj autobiografiji opisao kao „ranjenog anđela“.

Početkom osamdesetih njihova je veza već bila ozbiljna. Styler je 1983. ostala trudna i pridružila se Stingovoj turneji, iako je on tada još uvijek bio u braku. Sama je kasnije priznala kako je riječ o razdoblju koje „nije moglo biti manje idealno“. U jeku medijskih napisa i glasina, situacija je dodatno bila pod povećalom javnosti. Godine 1984. Styler je rodila njihovu kćer Bridgette Michael, a iste godine Sting se i službeno razveo. Par je kasnije dobio još troje djece: Jakea, Eliota (Coco) i Giacoma. Iako Sting tvrdi da nikada nije planirao veliku obitelj, svoju djecu naziva „najsretnijim slučajnostima“ u životu. Nakon deset godina veze, vjenčali su se 1992. godine na raskošnoj ceremoniji u Wiltshireu, okruženi brojnim poznatim uzvanicima.

„Volimo se, ali jednako je važno što se i sviđamo jedno drugome. Ljubav podrazumijeva strast, no uživati u nečijem društvu nešto je što traje dulje. Najvažnije je da vam partner bude i najbolji prijatelj“, izjavio je Sting u jednom intervjuu. Styler je u više navrata otvoreno govorila i o osobnim izazovima, uključujući disleksiju i ADHD, s kojima se nosila od djetinjstva. Prije postavljanja dijagnoze često je bila pogrešno shvaćena i obilježena u školskom sustavu. Unatoč činjenici da statistike pokazuju kako su veze osoba s ADHD-om često pod većim pritiskom, Sting i Styler danas žive stabilan i ispunjen bračni život. Ključ njihove dugovječnosti, kako sami ističu, leži u otvorenoj komunikaciji, međusobnom povjerenju i snažnom prijateljstvu koje su gradili godinama. „Veze nisu jednostavne, ali mi imamo sreću jer se iskreno volimo i poštujemo. Trudie mi i danas uljepša dan čim uđe u prostoriju i to nikada ne uzimam zdravo za gotovo“, poručio je Sting.