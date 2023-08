Danijela Dvornik pokazala što radi u polju na Braču, fotke ovako komentirao uskoro bivši zet Charles

Danijela Dvornik uživa u svom mirnom životu na otoku Braču, a sada se javila na Instagramu i pokazala kako radi u polju. Otkrila je da je napravila orahovicu, a još je čeka, limoncello, liker od planike, možda i amaretto i mandarineto. U komentarima joj se javio i uskoro bivši zet Charles Pearce.

"Ranojutarnji bijeg u polje. Nema mi ništa draže. Napravim sebi dvije kave, sjednem u hladovinu, uživam u miru, tišini i pogledu. I tako malo meditiram prije nego se uhvatim posla. Pobrala sam danas sve jabuke i kruške... Još čekaju smokve. Ove godine sam napravila orahovicu, a još me čeka, limoncello, liker od planike, možda i amaretto i mandarineto... Priroda je darežljiva. Smokve uglavnom sušim i radim džem. Još malo da padnu vrućine, onda moram očistiti masline od vodopija i pripremiti se za berbu. I ne, nije mi teško... Volim rad u polju, dosanjala sam svoj san i sad živim taj san. I to je tako lijep osjećaj koji me napuni takvom pozitivom, iščekivanjem jer mašta ipak doživi realizaciju. I kako da budem loše volje, kako da nekoga mrzim, kako da ne poštujem prirodu s kojom sam u suživotu?", napisala je Danijela uz fotografije iz svoje oaze na Braču.

Brzo joj se javio i Pearce od kojeg se razvodi njena kći Ella Dvornik.

"Mijenjat ću smokvu i orah za tvoje jabuke i kruške", komentirao je Charles, a Danijela mu odgovorila: "Neee, smokve i orasi su dobri... I već imam bademe i orahe" uz odgovor dodala je i emotikon koji plače od smijeha.

Charles je nastavio: "Ok, smokva, ali imamo dva oraha. Ajde daj, kruška za orah?", no Dvornik više nije odgovarala.

Inače, udovica legendarnog glazbenika Dine Dvornika nedavno je odgovarala i na pitanja pratitelja kojih je zanimalo "traži li muškarca i zašto ga nema".

- To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Tražim li uopće muškarca i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi - započela je Danijela i nastavila s objašnjavanjem kakvi je muškarci privlače.

- On mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove, volim one koji rade nešto s rukama. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… To je nešto što me može zavesti. Ne volim krumpiraste prste, prljave i izgrizene nokte, ili onako grube ruke. Ne mogu uopće zamisliti da me tako nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno - zaključila je.

Osim toga, odgovarala je i na pitanja poput zašto se preselila na more iz Zagreba.

- Vrlo jednostavno. Oduvijek sam znala da ću živjeti u Sutivanu, samo je bilo pitanje vremena kad. Mislim da je potres i korona malo ubrzala tu odluku i nije mi uopće žao. Otočki život je sasvim nešto drugo nego gradski život tako da zbilja uživam ovdje na otoku. Ne nedostaje mi grad, a kad mi možda zafali, odem par dana tipa u Zagreb i obavim sve u ta 3 dana što ne bih inače u cijelu godinu da živim gore tako da je i to ok - odgovorila je Danijela.

