Sjećate se Violete i Nikše iz BB-a? U sretnom su braku već 13 godina, evo čime se bave

Reality showovi spojili su brojne parove i dok neki nisu uspjeli sačuvati svoju ljubav nakon završetka showa, dosta je primjera gdje se ta ljubav nastavila godinama nakon što su se ugasile kamere. Jedan od takvih parova su i Violeta (39) i Nikša Kekezović (44) koji su se 2006. godine upoznali u Big Brotheru i zaljubili. Svoju ljubav okrunili su i brakom i ove godine u lipnju ovaj par je proslavio 13. godišnjicu braka u kojem su dobili dvoje djece. U razgovoru za net.hr Violeta se prisjetila tih dana.

- S odmakom mogu reći da je to bilo jedno posebno, neponovljivo životno iskustvo. Ušla sam iz znatiželje, a izašla s pričom koju ću jednog dana pričati unucima. Bilo je izazovno, ali me oblikovalo i otvorilo mi neka vrata koja možda nikada ne bih otvorila. Iskreno, sve ima svoje prednosti i nedostatke. Bilo je lijepih trenutaka, ali i onih kada bih voljela ostati anonimna. Ljudi me i danas ponekad prepoznaju, osobito oni koji su pratili tu sezonu. No, danas me više prepoznaju po poslu, nego po televiziji - što mi jako odgovara. Djeci je to jako simpatično! Mislim da im je zanimljivo i lijepo znati da su njihovi roditelji imali tako neobičan početak, kazala je Violeta koja je napravila uspješnu karijeru u beauty industriji. Dodala je i da je još u kontaktu s nekim natjecateljima iz te sezone.

- S nekima se povremeno čujem ili sretnem, osobito kad su neka događanja ili komuniciramo preko društvenih mreža. S godinama se život svima promijeni, ali ostaje jedna posebna povezanost jer smo zajedno prošli kroz nešto vrlo intenzivno, kazala je i dodala da je njen beauty studio njena velika ljubav.

- Specijalizirana sam za beauty, bridal i fashion make-up, i radim to već više od 15 godina. Volim raditi s klijenticama, posebno u važnim životnim trenucima, poput vjenčanja. Najljepše je kad žena izađe iz studija, pršti od samopouzdanja i s osmijehom na licu. Split mi je postao pravi dom - ovdje sam izgradila obitelj, posao, stekla prijatelje… Volim dalmatinski duh, more, sunce i tu posebnu energiju grada. Iako sam rodom iz Rijeke, mislim da sam kroz godine uspjela spojiti ta dva mentaliteta i drago mi je zbog toga, rekla je i otkrila kakav je brak s Nikšom.

- Naš brak je prošao sve faze - od euforije do svakodnevnih izazova. I dalje smo tim. Tajna? Poštovanje, komunikacija i humor. Ne odustajemo jedno od drugog ni kad je teško, a trudimo se uvijek naći vrijeme jedno za drugo, koliko god obaveza bilo, kazala je Violeta i odgovorila na pitanje što bi poručila mlađoj sebi. - Rekla bih joj: “Budi nježnija prema sebi i ne moraš svima dokazivati da si jaka.” Sve dođe u svoje vrijeme, a najvažnije je ostati vjeran sebi - i kad si pred kamerama, i kad si sam sa sobom.