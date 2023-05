Sjećate se ovog bivšeg mistera? Bio je u vezi s Pokos, oženio misicu, a onda se povukao iz javnosti

povijest iz ormara

Jean Paul Gaultier: Modni huligan koji odjeću stvara od smeća, baterija, cjedila za čaj, ali i kruha

Svoju prvu kolekciju visoke mode predstavio je 1997. godine, a dvije godine kasnije prodao je 35 posto dionica svoje kompanije. Trebao mu je novac da proširi poslovanje, a dionice je kupila moćna tvrtka Hermès. Time je stvorena i zanimljiva modna suradnja, jer je Gaultier od 2003. do 2010 bio ujedno i kreativni direktor Hermèsa. I tu nipošto nije kraj kreativnosti ovog modnog genijalca, jer on je i autor nove bočice Coca-cole, jedno je vrijeme bio viđenije televizijsko lice, kada je MTV-u bio domaćin emisije "Eurotrash", a imao je i izložbu u slavnom Metropolitan muzeju u New Yorku.