Sjećate se dječaka s omota ove čokolade? Pogledajte kako izgleda sada kao 29-godišnjak

Na Filmskom festivalu u Veneciji ovih dana je pažnju privukao zgodni Alessandro Egger čije ime možda nije toliko poznato, ali kao dječak je bio jako popularan i to zato što se njegova slika nalazila na omotu poznate Kinder čokolade. Ovaj 29-godišnjak sada je maneken i glumac a rodio se u Beogradu gdje je neko vrijeme i živio te je o tyom periodu svog života pričao jednom prilikom za medije.

Alessandro se iz Beograda 1991. godine preselio u Italiju i tamo su ga angažiralo za reklamu i omot ove i danas omiljene čokolade. Ozbiljnije se manekenstvom počeo baviti sa 21. godinom i nosio je revije za poznate modne brendove, a početkom ove godine u razgovoru za Blic prisjetio se perioda dok je živio u Srbiji. - Prije odlaska u Italiju živio sam na Banovom brdu, gdje mi još žive prijatelji s kojima sam i dalje u kontaktu.Do svoje 13. godine redovito sam se vraćao u svoj kraj, ali kasnije zbog posla i drugih obaveza više nisam stizao dolaziti. - ispričao je Alessandro i dodao kako mu nedostaje turska kava i tržnica. Bavio se i glumom pa je snimao seriju "Medico in famiglia" i nakon toga vratio se u Milano tražeći novi posao, a ono što se dogodilo nalik je scenama iz filmova.

Foto: Instagram -Ušao sam u Versace i pitao treba li im konobar, prodavač, bilo što i to je čuo casting direktor. Bilo je kao u filmovima. On je stajao iza mene i samo mi je rekao: 'Dođi ti sa mnom'. Izmjerio me i sutradan sam već sjedio s Donatellom Versace. Tako je počelo sve, bilo je jako zanimljivo pa sam čak i ostavio glumu - ispričao je. U vezi je s bivšom Miss Rumunjske Madalinom Doroftei i već godinama žive zajedno.