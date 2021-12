Sjećate li se nje? Bila je zvijezda 2000-tih, a nakon živčanog sloma na pozornici povukla se iz javnosti

Kanadska pjevačica Nelly Furtado (43) bila je jedna od najvećih glazbenih zvijezda početkom 2000-tih, a onda je odjednom nestala sa scene. Pjevačica se je kroz godine mijenjala izgled, ali je ostala prepoznatljiva po zaraznom osmjehu.

Proslavila ju je pjesma 'I am Like a Bird' iz 2000. godine s njezinog debitantskog albuma 'Whoam, Nelly', a onda su uslijedili veliki hitovi 'Promiscuous', 'Say it Right' i 'Maneater' koji su bili na vrhu glazbenih ljestvica, a u trenutku najveće slave Nelly se odlučila povući nakon što je 2006. godine doživjela živčani slom na pozornici.

-Bila sam na turneji na kojoj je bila i moja kćerkica. Bila sam i majka i pjevačica, bila sam strašno iscrpljena. Jedne noći sam stala na pozornicu i shvatila pod kakvim sam stresom. Plakala sam za vrijeme prve dvije pjesme i tada sam odlučila da ću se odmoriti od glazbe, otišla sam kući. Tada sam shvatila da samo želim biti doma s obitelji- rekla je Nelly u jednom intervjuu pa otkrila da se nije znala nositi s velikom količinom slave koju je dobila u kratkom roku.

-Nakon dvije godine intenzivnih koncerata i partijanja, provela bih sate u kući u Los Angelesu buljeći u pod. Osjećala sam se kao prevarantica. Vjerovala sam da me ljudi vole zbog imidža, a ne zbog glazbe.

Kroz godine je objavila nekoliko albuma i pjesama, no nikada se nije vratila staru slavu. Od 2008. do 2016 godine bila je u braku s Demaciom Castellom, a iz prijašnje veze ima kćer Nevis Chetan.

