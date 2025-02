Sjećate li je se? Pjevačica koja je nastupila na Dori, bila je kao favoritkinja na Euroviziji prije dvije godine

Šušur oko Dore 2025. godine trenutačno je na najvišoj razini. Naime, u četvrtak i danas održane su dvije polufinalne večeri, a u svakoj od njih nastupilo je po 12 natjecatelja. Po osam ih je prolazi u finale, što znači da nas u nedjelju u finalu očekuje 16 kandidata. Tko će nas predstavljati na Euroviziji u svibnju u švicarskom Baselu, tek treba odabrati. No valja istaknuti još jednu posebnost zbog koje Dora ima posebnu čar. Revijalni program tijekom ova dva dana obilježile su poznate pjesme i imena.

Tako smo u četvrtak tijekom glasanja, u prvom polufinalu, imali priliku vidjeti Ninu Badrić koja je u potpunosti oduševila publiku u dvorani, ali i gledatelje pred ekranima. Za danas je, pak, HRT pripremio posebno iznenađenje. Radi se o pjevačici koja iza sebe ima nastup na eurovizijskoj pozornici, a slovila je i kao favoritkinja. Alessandra Mele (22) mlada je pjevačica koja je zapjevala u Liverpoolu 2023. na 67. izdanju natjecanja, i to kao predstavnica Norveške. Pjesma "Queen of Kings" osvojila je srca brojnih slušatelja te brzo postala hit, a Alessandra se u finalu Eurovizije 2023. godine našla na petom mjestu s 268 bodova. Upravo s tom pjesmom Alessandra je nastupila i u drugoj polufinalnoj večeri Dore 2025. te na pozornicu donijela snažnu energiju. Za Hrvatsku publiku pripremila je i posebno iznenađenje te izvela još nekoliko pjesama, a s mladom pjevačicom talijansko-norveškog podrijetla razgovarali smo uoči nastupa u opatijskoj dvorani "Marino Cvetković", a ona nam je otkrila svoje dojmove o Dori, ali i našoj domovini.

Nastupate na Dori, hrvatskom nacionalnom izboru za Euroviziju. Što ste dosad čuli o natjecanju i kakva su vaša očekivanja?

Očekujem puno zabave i spektakularan nastup! Hrvati su jako zabavni, jedva čekam upoznati sudionike ovogodišnje Dore.

Kako biste usporedili Doru s nacionalnim izborom u vašoj zemlji?

Jako sam uzbuđena i veselim se vidjeti razlike između hrvatskog i norveškog izbora. Ali sigurna sam da će biti legendarno!

Kako je došlo do prilike da nastupate u Opatiji?

Pitali su me, a ja sam bez razmišljanja rekla "da"! Kako bih mogla odbiti takvu priliku?

Posljednji put vidjeli smo vas na eurovizijskoj pozornici prije nekoliko godina. Što se promijenilo od tada? Gdje ste sada i na čemu trenutačno radite?

Osjećam da sam stekla puno iskustva i svakim danom želim učiti sve više. Trenutačno provodim puno vremena u studiju i radim na novoj glazbi, dok se istodobno pripremam za turneju koja će se održati u studenom 2025. Također naporno radim na plesu, idem na satove gotovo svaki dan, a uz to pripremam i posebne projekte za obožavatelje.

GALERIJA Svi kandidati ovogodišnje Dore prošetali su Plavim tepihom

Vaš novi singl izlazi uskoro, a premijerno ga izvodite u Opatiji. Možete li nam otkriti nešto više o njemu? Koja je priča iza pjesme i što možemo očekivati?

"Language of Love" govori o snažnom osjećaju ljubavi koju nikada ne možeš potpuno pustiti – ljubavi koja je nestala, ali i dalje živi u tebi. Riječ je o osobi koja će zauvijek imati mjesto u tvom srcu. Refren je na talijanskom jer će talijanski uvijek biti moj jezik ljubavi. Očekujte emocije, dramu i ljepotu!

"Queen of Kings" izazvala je veliku pozornost na Euroviziji. Kako danas gledate na to iskustvo? Biste li rekli da vam je to otvorilo vrata?

I danas sam beskrajno zahvalna za sve što se dogodilo i za sve nevjerojatne ljude koje sam upoznala. Još uvijek vidim Euroviziju i QOK kao početak svoje karijere. To mi je definitivno otvorilo mnoga vrata, a ja jedva čekam pokucati na ona koja su još ispred mene!

Kada se osvrnete na svoj nastup i cijelo iskustvo, biste li nešto promijenili u svojoj eurovizijskoj priči?

Nikad ne bih mijenjala ništa iz prošlosti – to je jednostavno nemoguće. Zato, neka sve greške koje sam napravila počivaju u miru.

Jeste li poslušali pjesme koje se natječu na Dori? Imate li favorita ili neki stih koji vam je ostao u glavi?

Svoje mišljenje donijet ću tek nakon što pogledam nastupe!

Je li vam ovo prvi posjet Hrvatskoj? Što ste dosad čuli o našoj zemlji?

Nije, bila sam u Hrvatskoj već nekoliko puta i obožavam je! Čula sam da puno Norvežana dolazi u Split i pridonosi vašem gospodarstvu (smijeh) – šalim se... ili možda ne? No,stvarno sam čula puno lijepih stvari o vremenu, gostoljubivim ljudima i, naravno, ljubavi prema glazbi – zbog toga vas volim još više!

Jeste li imali priliku istražiti Opatiju? Kako vam se sviđa?

Još nisam, ali svakako ću se tome posvetiti ovog vikenda!

Jeste li probali neko hrvatsko jelo? Ako jeste, što vam se najviše svidjelo?

Obožavam ribu, nema mi boljeg!

Planirate li ponovno posjetiti Hrvatsku u budućnosti?

Definitivno! Bilo poslovno ili privatno, Hrvatska ima sve!

GALERIJA Luka Nižetić o nezgodi uoči Dore