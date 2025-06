Sjećate li ga se? Zavodio je u seriji 'Dolina sunca', a onda nestao. Evo što radi sada

Glumca Petra Cvirna domaća publika najviše pamti po ulozi u seriji "Dolina sunca" nakon koje smo ga još neko vrijeme viđali, a potom se povukao. Evo gdje je danas i što radi.

Naime, glumac rođen u Zagrebu 1986. godine, odrastao je u obitelji u kojoj je umjetnost bila neizostavan dio svakodnevice. Njegov otac, profesor likovnog odgoja, i majka, koja je studirala dizajn, vodili su obiteljski studio za sitotisak, dok je stariji brat Ivan fotograf i snimatelj. Okružen kreativnošću, Petar je i sam razvio strast prema slikanju, sanjajući o karijeri slikara ili arhitekta.

Ipak, u tinejdžerskim danima njegova primarna strast bio je sport. Kao član Atletskog kluba Dinamo-Zrinjevac, postigao je zavidan uspjeh postavši juniorski prvak Hrvatske u skoku s motkom. Unatoč najboljem državnom rezultatu, u četvrtom razredu gimnazije procijenio je da nema talent za svjetsku razinu i napustio atletiku.

Taj pragmatičan i samokritičan pristup postat će jedna od odlika njegove kasnije karijere. U to vrijeme, vodio je HTV-ovu emisiju "Nulti sat", a na kraju je, unatoč ljubavi prema kistu, prevagnula gluma. Glumački debi imao je već s 13 godina u filmu "Ne dao Bog većeg zla" Snježane Tribuson, no put do profesionalizma vodio ga je preko civilnog vojnog roka u kazalištu "Gavella" i upisa na Akademiju dramske umjetnosti iz drugog pokušaja.

Ubrzo nakon diplome, 2009. godine, stječe široku popularnost ulogom dobroćudnog Lovre Bukovca u HTV-ovoj sapunici "Dolina sunca". Ta uloga predstavila ga je publici kao romantičnog i karizmatičnog mladića, a uslijedile su i druge zapažene televizijske uloge u serijama poput "Ruža vjetrova", "Počivali u miru" te uloga Gorana Bregovića u seriji "Crno-bijeli svijet". Paralelno je gradio i filmsku karijeru, pojavivši se u filmovima "Snivaj, zlato moje" i američko-hrvatskoj koprodukciji "Freedom From Despair".

Cvirnova kazališna karijera jednako je impresivna i raznolika. Od predstava za djecu u kazalištu KNAP, poput "Postojanog kositrenog vojnika" i "Dječaka Pavlove ulice", do zahtjevnih dramskih uloga, dokazao je svoju glumačku širinu. Posebno se ističe uloga Marina Držića u predstavi "Glasi iz planina" Renea Medvešeka, koja je nagrađena na Dubrovačkim ljetnim igrama, te sudjelovanje u međunarodnom projektu "Medeja" u režiji Tomaža Pandura. Vođen željom za usavršavanjem, Cvirn je pohađao glumačke radionice u New Yorku, no ključni korak u međunarodnoj karijeri bio je preseljenje u London. Ta odluka pokazala se ispravnom kada je dobio jednu od glavnih uloga u popularnoj britanskoj kriminalističkoj seriji "Before We Die".

Ubrzo nakon toga, uslijedila je i uloga u britanskoj špijunskoj seriji "The Ipcress File", koja se dijelom snimala i u Hrvatskoj. Iako je konkurencija u Londonu ogromna, s tisućama glumaca na svakoj audiciji, Cvirn se vodi savjetom svoje agentice: "Odradi audiciju i zaboravi da si bio."