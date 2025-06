U zagrebačkom HNK-u Ana Radišić obilježila pet godina podcasta i predstavila svoju prvu knjigu

Slavlje u povodu pet godina podcasta Ane Radišić, pod nazivom „Putem oblaka powered by A1“ održano je u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu – ali ne na način koji se očekivao. Poznata po iznenađenjima, Ana je publici priredila sasvim novu, nekonvencionalnu proslavu u kojoj se kazalište pretvorilo u iskustvenu pozornicu emocija, susreta i sadržaja koji mijenja perspektivu.

Za razliku od klasičnih događanja na velikoj sceni, večer je bila koncipirana kao potpuno režirani doživljaj koji je obuhvatio svaki kutak ove impozantne kulturne institucije. Publika nije bila samo gledatelj nego je bila simbolično smještena na daske koje život znače, točno ondje gdje obično stoje izvođači, glumci, plesači...

"Željela sam da se publika osjeti jednako važnom kao i moji gosti. HNK smo iskoristili do posljednjeg detalja. Svaki korak, svjetlo i kadar promišljeni su i izrežirani tako da ispričaju moju osobnu, ali i zajedničku priču moje publike i mene. Sve ono što sam godinama učila kroz televiziju, kreativnu produkciju i autorstvo je utkano u ovu večer. Ovo je bilo moje „hvala“ publici koja me toliko godina prati“, istaknula je Ana. Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je glazbeni nastup Tonyja Cetinskog, koji je uz gudački kvartet izveo nekoliko posebno odabranih i aranžiranih pjesama, ali nije nastupao na pozornici nego u ložama što je za njega i njegov glazbeni tim bio jedinstven izazov. Anin i Tonyjev susret u HNK bio je pun simbolike jer je upravo Tony, prije 31 godinu, tada šestogodišnjoj Ani dao priliku da prvi put stane na pozornicu, i to na Trsatskoj gradini u Rijeci, a ovom prilikom su kratko porazgovarali o sjećanjima i zajedničkom odrastanju kroz glazbu i medije.

Središnji dio večeri bio je i razgovor s Majom Kremić, direktoricom Novak Đoković Foundation – organizacije posvećene ranom razvoju djece i osnaživanju roditelja kroz međunarodne edukativne programe. Tijekom razgovora, zaključeno je da postoji snažna povezanost između Ane i vrijednosti koje Fondacija njeguje – autentičnost, podrška zajednici i vjera u moć obrazovanja od najranijih dana.

"Pet godina podcasta za mene je više od broja. To je pet godina ljudi, priča, trenutaka, rasta i povjerenja. Kroz ovu večer smo slavili ono što smo zajedno stvorili, ali i najavili ono što tek dolazi. Susret s Majom i bliskost s misijom Novak Đoković Foundation za mene je prirodan nastavak puta koji živim – puta sadržaja koji ostavlja trag. Kroz razgovore koje vodim, kroz platformu koju gradim, a uskoro i kroz novo poglavlje koje se otvara u vidu naše suradnje, želim nastaviti biti most između ljudi, ideja i mogućnosti”, poručuje Ana.

Tijekom večeri predstavljena je i njezina prva knjiga „Putem oblaka“ kroz razgovor s urednicom knjige Anom Poklepović. Knjiga je posvećena svim gostima koji su ostavili trag kroz svoj dolazak u podcast, a donosi zbirku najdojmljivijih misli i citata, kao i Anine osobne refleksije o emocijama, izazovima i lekcijama koje su obilježile njezino dosadašnje stvaralaštvo. Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska, istaknula je:

„Ponosni smo na dugogodišnju suradnju s Anom Radišić jer ona na svoj jedinstven način daje glas temama koje su važne i nadahnjuju. Kroz podcast „Putem oblaka powered by A1“, potičemo razgovore koji stvaraju pozitivan pomak – bilo da je riječ o osobnom rastu, društvenoj odgovornosti ili međugeneracijskom razumijevanju. Ana i A1 dijele istu viziju, a to je online prostor koji je siguran, poticajan i smislen. Kroz platformu #BoljiOnline dodatno ulažemo u edukaciju o digitalnoj pismenosti i želimo stvarati sigurniji online svijet za sve generacije.“

Svojim podcastom Ana Radišić pomiče granice domaćeg medijskog prostora. Od ekskluzivnog intervjua s Robinom Sharmom snimljenog u Firenci, preko šestosatnog live podcasta iz hotela Esplanade, do predstavljanja koncepta “Content with Conscience” pred institucijama Europske unije, njezin rad kontinuirano spaja inovaciju, inspiraciju i emociju.

„Putem oblaka powered by A1“ bila je večer za pamćenje, a slavlje u HNK-u na kojem su uz Anu između ostalih bili i: Nina Badrić, Leona Paraminski, Aleksandra Dojčinović, Ante Vrban, Nika Turković, Mila Elegović, Tihana Harapin Zalepugin, Daria Lorenci Flatz, Ivana Petković Čevra, Lucija Lugomer, Marija Jerneić, Jelena Pajić, Milada Privora, Elizabeta Gojan, Igor Kovač, Manuela Svorcan, Marko Cucurin, Jelena Glišić, Nera Stipičević, Dalibor Petko, Rebeka Ljiljak, Lidija Lešić, Lana Puljić, kruna je dosadašnjeg puta i simbol novog poglavlja koje tek počinje. Dio atmosfere publika će moći vidjeti već u nedjelju na Aninom You Tube kanalu, kao i poslušati na audio platformama Apple Podcast, Spotify i Deezer, kad će biti objavljeni podcast razgovori s Tonyjem Cetinskim i Majom Kremić.