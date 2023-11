Sin Hadžija iz Kraljeva ulice bio je sudionik prometne nesreće: Izbjegla se velika tragedija

Miran Hadži - Veljković, član grupe Kraljevi ulice podijelio je na Facebooku informaciju kako je njegov sin imao prometnu nesreću te je podijelio i fotografije s mjesta nesreće i otkrio kako je došlo do sudara, u kojem je njegov sin prošao samo s lakšim ozljedama.

- Moj sin Nikola voli voziti čudne, teške, pomalo tenkovske automobile. Zahvaljujući tome noćas se je izbjegla velika tragedija kada se je pijani vozač s 1,7 promila alkohola u krvi s 80 km bez tragova kočenja na semaforu zakucao u njega. Policija nam je rekla da je bio u nekom drugom autu, a ne u ovom od dvije tone, sigurno bi puno teže nastradao. Nikola je prošao s šancovim ovratnikom i blagim potresom mozga - napisao je Hadži uz fotografije s prometne nesreće.

- Sin je dobro. Imao je veliku sreću jer vozi čvrst američki auto. Ima blagi potres mozga, ali sve je okej - rekao je glazbenik u razgovoru za 24 sata. Dodali su kako je zagrebačka policija u četvrtak potvrdila kako su se nešto nakon 21 sat sudarila četiri automobila. Hadži je dobro poznato glazbeno ime, a pogotovo stanovnicima metropole na čijem središnjem trgu redovito svira vergl. U intervju koji je dao za Večernji list prije tri godine frontmen Kraljeva ulice, koji je od nedavno i u mirovini, ispričao je gdje je prvi put vidio vergl i koji je grad zaslužan za njegovu ljubav prema glazbi.

- U mojem životu Pariz je “krivac” i početak svega. Naime, nakon završenog Agronomskog fakulteta trebao sam početi raditi na Zavodu za pčelarstvo, ali ja sam se od osnovne škole bavio glazbom, imao i punk bend i glazba me jednostavno vukla dalje. U Pariz sam otišao slučajno, iz znatiželje, i umjesto nekoliko dana ostao četiri godine. Zarađivao sam svirajući violu u metrou i s dva sata svirke mogao zaraditi za hotel, kino, ručak i još nešto da ostane. Tamo sam prvi put vidio i vergl, ispred Centra Georges Pompidou što je bilo mjesto svih mogućih performansa, od glumaca i glazbenika do pantomimičara i verglaša. Bio je to tada fantastičan, slobodan, boemski Pariz u kojem je začet i moj sin za kojeg volimo i reći da je Parižanin. Znači, 1983. sam otišao, i 1987. se ipak vratio. Zvao me Zagreb. I pokušao sam se opet baviti pčelarstvom, ali nije išlo, osnovali smo Kraljeve ulice i ostalo je povijest, tu sam gdje jesam i ne žalim – rekao je tada Miran Hadži Veljković.

