Šime i Miloš iz 'Gospodina Savršenog' ove su poruke poslali damama povodom njihovog dana

Šime i Miloš iz 'Gospodina Savršenog' povodom Međunarodnog dana žena uputili su čestitke svim damama. "Divne i drage dame, gledateljice 'Gospodina Savršenog' sretan vam Dan žena. Hvala na strpljenju, ljubaznosti i ljubavi koju imate za nas i pokazujete svaki dan. Svijet je zbog vas puno ljepše mjesto i ostanite uvijek iste. Vaš Šime", poručio je Šime. "Drage dame, hvala vam što postojite tako divne i nježne u ovom svijetu grubosti, što podnosite mnoge neke stvari zbog nas muškaraca. Budite jake, divne, lijepe, sretne, zadovoljne i hvala vam puno što gledate 'Gospodina Savršenog'. Sretan 8. mart", rekao je Miloš.

Podsjetimo, u novoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" prvi put gledamo kako se kandidatkinje bore za naklonost dva Gospodina Savršena - Šimu Eleza i Miloša Mićovića. Na Redditu se pojavila rasprava o tome koliko iznosi honorar koji natjecateljice i Gospoda Savršeni dobiju za svoje sudjelovanje u showu. Jedna korisnica je napisala kako traži razloge zbog kojih se žene prijavljuju u ovakav tip emisije i rekla je kako je došla do zaključka da je jedini razlog novac.

- Sad ide ovaj Gospodin Savršeni, ja tražim razloge zašto bi žene htjele u tome sudjelovati, došla do zaključka da je novac. E sad me zanima koja je to cifra, zna li se? Ili tipa, tko su ljudi koji sjede po emisijama? Je l' to neka standardna ekipa, svaki tjedan dobiješ drugi set emisija u kojima sjediš? Nekad pomislim da su skupili ekipu iz par staračkih i učeničkih domova... Koliko se to plaća? - napisala je korisnica Reddita u svojoj objavi, a uskoro je dobila odgovor koliki su iznosi u pitanju.

- Poznajem djevojku koja je u trenutačnom reality showu "Gospodin savršeni". Dnevnica je 100 €. Gospodi savršenima je pak dnevnica 150€. - napisao je jedan korisnik, a drugi potvrdio: Djevojkama je 100€, potvrđujem. Drugi korisnici su napisali svoja saznanja o dnevnicama: Bio u jednom showu, 350kn za 3. Sezonu (2022.). Jedan korisnik je napisao kako su prije osam godina dnevnice iznosile 330 kuna s uključenim svim troškovima. U raspravi je jedan korisnik napisao kako misli da se natjecatelji u ovakve showove prijavljuju zbog samopromocije.

- Mislim da ti je glavna svrha sudjelovanja samopromocija. Ekipa koja želi biti primijećena i praćena po društvenim mrižama. Jer eto, nekima to pumpa ego, pa kasnije kad se prikupi još bokunić pratitelja, ide otvaranje OnlyFansa. I iz ove i iz prošle sezone, poznajem par cura koje se druže sa sudionicima showa. Sve je to na isti kalup, ako pogledaš malo bolje psihološki profil tih cura (a moj ti je savjet, nemoj ništa gledat), vrlo jasna predodžba današnjeg društva i površnosti koda mladih cura. Samo plastika i naslikavanje za Instagram. - objašnjava korisnik.

