Silvija iskreno o ranama iz prošlosti: Uvijek se tražilo da budem bolja, mlađa, mršavija

Stručnjakinja u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" Iva Stasiow posjetila je nedavno Silviju i Hrvoja u njihovom domu. Ekspertica je uočila određene izazove u njihovom odnosu i izrazila želju da to podijeli s ostalim parovima, uz Hrvojevo odobrenje. Hrvoje je izrazio neslaganje s tom idejom, naglašavajući privatnost njihovih problema. Ipak, pristao je razgovarati o tome ako se tema pojavi. Silvija je spomenula da su je drugi već ispitivali o situaciji.

"Mislim, svatko od nas ima nešto svoje, a recimo moje je da kroz to manekenstvo kroz osnovnu i srednju školu, uvijek sam bila nekako na rubu tog mobinga i nisam bila baš najprihvaćenija. Ja sam kroz to razvila to uvjerenje da ja nisam dovoljna i s Hrvojem mi je najizazovnije zato što on opet ima te neke svoje stvari. To što on to zadržava za sebe, doslovno mi kopa po tom mom ožiljku koji imam i otvara tu ranu", podijelila je Silvija tada. Nakon Ivinog posjeta situacija između Silvije i Hrvoja se popravila i pojasnila je sada što je mislila kada je rekla da joj Hrvoje otvara jednu ranu.

- Kad sam bila mlada i bavila se manekenstvom, uvijek se tražilo da budem bolja, mlađa, mršavija... nikad nisi dovoljno dobra i tu se lako razvije to podsvjesno uvjerenje ja ne vrijedim". Zato bih željela iskoristiti ovu priliku i poručiti svim mladim ženama da su savršene takve kakve jesu, jedinstvene i posebne - poručila je Silvija u razgovoru za RTL. Rekla je kako se smatra otvorenijom i tolerantnijom u ovom braku nego što je to njezin partner i dodala je kako kod Hrvoja očito postoji sporiji tempo, ali to ne znači da nisu na dobrom putu. Hrvoje je ranije govorio kako ne želi pred drugima pričati o njihovom odnosu. - Uporno sam odbijala pričati s njima i dijeliti detalje iz našeg braka jer znam koliko je to Hrvoju bitno, zato sam ga i pitala bi li se ipak složio kad bismo im malo utažili znatiželju - ispričala je Silvija.

