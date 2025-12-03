Šibenska fotografkinja i fitness-instruktorica preminula u 48. godini života, njena životna priča je inspirirala mnoge

Šibenska fitness instruktorica i fotografkinja Dolores Bura preminula je danas u 48. godini u ranim jutarnjim satima, potvrdili su njeni prijatelji za portal Šibenik.in.

Dolores se dugo godina borila s teškom bolešću bubrega, koja je zahtijevala česte dijalize, a prije tri godine pretrpjela jak moždani udar. Nakon rehabilitacije mnogi su se Šibenčani i Šibenčanke odazvali humanitarnoj akciji kako bi joj olakšali oporavak i povratak kući.

– Borba traje svaki dan. Žilava sam, uporna i borbena, za neke teška, ali to je sve ono što mi ne da odustati kad je najteže – rekla nam je tada. U razgovoru je otvoreno govorila o izazovima svakodnevnog života.

– Sad sam u fazi kad mi je najpotrebnija fizikalna, bilo bi idealno da je svaki dan, a i u potrazi sam za njegovateljicom koja će uz mene biti 24 sata. Dosadilo mi je više ležati, uvijek sam bila 100 na sat jer ljenčarenje u mojem rječniku ne postoji. Zato sam i pokrenula osobni projekt "Na ljeto hodam", gdje ću se prisiljavati svaki dan ustajati s pilot hodalicom, vježbati i hodati po kući. Cilj je svaki dan đir više i nadam se da će to donijeti rezultate. Želim ponovno hodati, biti samostalna, želim na ljeto izaći iz kuće samostalno i proći đir po trim stazi.

Pomoć mi je i dalje potrebna i nije me sram tražiti. I dalje sam na dijalizi svaki drugi dan. Ponekad mislim da ću se samo ispatiti do iznemoglosti, ali evo me, tu sam. Zbrčkana, ali grizem za taj oporavak i učinit ću sve da ponovno hodam. I hvala svima onima koji navijaju za mene. kazala je. Dolores je bila aktivna na društvenim mrežama, a u jednoj od posljednjih objava na Facebooku dala je do znanja kako je zaljubljena.