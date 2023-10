Shrvana Simona Mijoković nakon smrti važne joj osobe: Za sve nas gubitak, ali za nebo dobitak

Popularni hrvatski karizmatik i egzorcist, fra Smiljan Kožul preminuo je u 82. godini nakon duže bolesti. Bio je profesor, doktor crkvenih pravnih znanosti, crkveni sudac, karizmatik, egzorcist, osnivač Radija Marije i „Pokreta krunice za obraćenje i mir”, a njegova smrt shrvala je i Simonu Mijoković koja se u objavi na Facebooku prisjetila zadnjeg susreta s fra Smiljanom i otkrila je koliko je bio važan za nju i njezinu obitelj.

- Posljednji pozdrav ljubljeni svećeniče Kristov. Sjećam se prije tako desetak godina došla sam na njegov susret u zajednicu. Sve je bilo u radosti, slavljenju i molitvi. S velikim poštovanjem prišla sam mu i rekla: Hvaljen Isus i Marija, ja sam Simona. A on meni znam i da ga raduje moj dolazak. Znala sam doći k njemu u Siget i na svetu ispovijed. A on, on je bio uvijek uz mene, u tišini, u molitvi. Često bi znao komentirati statuse / svjedočanstva koje je malo srce ispisalo za Presveto Srce našeg života. Uvijek mi čestitao rođendane i rođenje djece. Uvijek je bio pažljiv i pun ljubavi prema bližnjemu. A još češće javljao bi nam se u tišini na WP, blagoslivljajući nas, moleći za nas i slao poticajne tekstove i videa. - napisala je i otkrila kada je bio njihov zadnji susret.

VEZANI ČLANCI

- Zadnji put uživo vidjeli smo se na Laudato televiziji prije emisije More Milosrđa kad sam rodila Zvjezdanu. Isto me blagoslovio i uvijek se radovao proslavi Božjoj kroz naš život, kroz otvorenost životu. A zadnji put čuli smo se prije nekoliko mjeseci, kad sam ga zvala da moli za jedno moje dijete, da ju Gospodin dotakne. A on mi kaže Simona moja ja sam ti u bolnici, ležim. Fra Smiljane onda ćemo mi pojačati molitvu za vas. Sad pred kraj ljeta duh je osjećao da se bliži njegov odlazak Ocu. Nedostajat će silno. Za sve nas gubitak, ali za nebo dobitak! Sad imamo još jednog zagovornika uz patera Zvjezdana Linića, fra Božu Lujića i uz oca Lorenza M. Fra Smiljane Kožul kao što si blago preminuo u Gospodinu na sveti blagdan Anđela čuvara, neka te tvoj sveti Anđeo čuvar vjerno dovede u Kraljevstvo Božje uz zagovor Majke Kraljice Svete Krunice koju si vjerno svjedočio u sve dane života svoga. Počivao u miru Božjemu. Volimo te sveti i vjerni svećeniče Kristov tvoja obitelj Mijoković. - napisala je na Facebooku.

Simona već duže vrijeme živi u Austriji sa suprugom Stanislavom Mijokovićem s kojim ima četvero djece, a iz prethodnog braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu.

VIDEO Hus iz Parnog Valjka: 'Uvjeren sam da nas Aki odobrava s neba'