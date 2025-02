Showbiz skandal koji trese Italiju! Chiaru Ferragni sedam godina varao suprug sa ženom koju je zvao na dan vjenčanja

Prošle godine poznata talijanska influencerica Chiara Ferragni i reper Fedez, jedan od najpoznatijih parova u Italiji, objavili su odluku o razvodu. Njihov brak, započet raskošnim vjenčanjem 2018. godine, dobili su dvoje djece, a na društvenim mrežama njihov se život često činio idiličnim. No, iza naizgled savršene slike skrivali su se brojni problemi. Od prvih nagađanja o bračnoj krizi do iznenadnog razvoda, javnost je s velikim interesom pratila razvoj događaja. Isprva su oboje šutjeli o razlozima prekida, no nakon prvog, pomalo skandaloznog Fedezovog intervjua, Chiara je odlučila ispričati svoju stranu priče.

U iskrenoj objavi na Instagramu priznala je kako je u braku s Fedezom bila "naivna" i "bez inhibicija". - Voljela sam ga cijelim srcem, čak i kad sam imala razloge da odustanem. Trpjela sam stvari koje bih svakoj prijateljici savjetovala da ne prihvati. Vjerovala sam da se za obitelj treba žrtvovati - napisala je, naglašavajući svoju posvećenost braku.

Međutim, iza njezine odanosti krile su se laži i nevjera. Ferragni je otkrila da je Fedez imao dugotrajnu aferu, koja je započela još prije njihovog braka. Za njegovu nevjeru saznala je tek nekoliko dana prije Božića prošle godine, kada joj je tijekom telefonskog poziva priznao kako je 2017. godine započeo romantičnu vezu s Angelicom Montini. Također joj je otkrio kako je, neposredno prije njihova vjenčanja, ozbiljno razmišljao o prekidu, ali se bojao reakcije javnosti.

Važnu ulogu u otkrivanju ovih informacija odigrao je Fabrizio Corona, talijanski novinar i bivši paparazzo, koji je javno iznio detalje o Fedezovim osjećajima prema Montini. Prema Coroninim tvrdnjama, ona je bila njegova "prava ljubav" i bio je zaljubljen u nju prije nego što je upoznao Chiaru. Navodno ju je čak i na dan vjenčanja kontaktirao iz toaleta, rekavši joj kako bi dovoljan bio njezin signal da otkaže brak s Chiarom.

Chiara je otkrila da ju je ova saznanja duboko potresla te da je danima patila u tišini. Corona je tvrdio i da je Fedez bio emocionalno slomljen kada je Montini prekinula njihovu vezu. Na kraju, Ferragni je odlučila prekinuti šutnju kako bi pokazala da zaslužuje ljubav koja je iskrena i uzvraćena. - Moj brak je za mene bio stvaran i nikada nisam bila u otvorenoj vezi, iako je, čini se, ona postojala bez mog znanja. Iako sam bila iskorištena, sada znam da zaslužujem više. Ponekad je dovoljno otvoriti oči, shvatiti istinu, patiti, ali se i podići te krenuti dalje - zaključila je Ferragni.

Ova tema posljednjih nekoliko dana među najklikanijim je na svim društvenim mrežama, a popularni strani influenceri neprestano komentiraju: "Kako je moguće da Ferragni nije bila svjesna postojanja druge žene u Fedezovom životu?". Njihov "prljavi veš" isplivao je na površinu, a što će se još dogoditi ostaje nam vidjeti.

Podsjetimo, ovo se odvilo nakon skandala s humanitarnom akcijom. Influencerica je u suradnji s kompanijom Balocco osmislila blagdanski kolač s njezinim prezimenom na njemu koji se prodavao po cijeni od devet eura. Svi prihodi od prodaje trebali su biti uplaćeni torinskoj dječjoj bolnici za kupnju novog aparata za liječenje djece oboljele od osteosarkoma i Ewingovog sarkoma, no nakon što je akcija završila, iz bolnice su se oglasili da nisu primili nikakvu donaciju od Chiare Ferragni, već da im je brend Balocco i prije početka akcije uplatio donaciju od 50 tisuća eura.

- Donirat ću milijun eura bolnici za potporu skrbi za djecu. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogriješila u komunikaciji. To je pogreška koju neću ponoviti u budućnosti. Potpuno ću odvojiti svaku dobrotvornu aktivnost, kojima se oduvijek bavim i čime ću se nastaviti baviti, od komercijalnih aktivnosti. Jer čak i ako je krajnji cilj dobar, ako nije bilo dovoljne kontrole nad komunikacijom, to može generirati nesporazume - rekla je kasnije Chiara.

Isto se dogodilo i kada je prodavala lutke proizvedene 2019. godine u suradnji s kompanijom Trudi. Prodaja je također išla putem Chiarine stranice, a ona se tada oglasila: - Sva zarada ići će za Stomp out bullying, neprofitnoj organizaciji za borbu protiv cyberbullyinga, teme koja mi je jako bliska – kazala je Chiara, a lutke su se potom prodavale i preko drugih internetskih stranica gdje kupnja nije uključivala nikakve donacije. Oglasio se i talijanski časopis Elle koji piše da je istražiteljima sumnjiva i njezina suradnja s jednom dobrotvornom organizacijom iz 2020. godine, a cilj im je bilo prikupljanje sredstava za borbu protiv Covida kroz ograničeno izdanje kolekcije s kompanijom Oreo.

