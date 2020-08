Severina se javila iz samoizolacije, objavu posvetila Arsenu Dediću

Arsen Dedić je bio faca, svoj, u svom svijetu, s pjesmama koje sam slušala k’o mala... “Dida moj”, “Djevojka za jedan dan”... Imala sam sreću družiti se s njim, bio je nevjerojatno duhovit... Našla sam snimku koja me (pod)sjetila na njega i nasmijala do suza... Hvala ti, Arsene, što si to bio ti. Hvala ti za pjesmu ”Sama na sceni”, ali po ovome ću te pamtiti, po tvom humoru... Kažu da čovjek kad se počne smijati na svoj račun, sve preboli... #TeamPositive #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

