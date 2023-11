Severina prepričala neugodan razgovor s poznatom gospođom: 'Tko ti je kriv, sama si ga birala'

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Severina Vučković (51) pojavila se na jučerašnjoj premijeri filma 'Samo kad se smijem' redateljice Vanje Juranić, i to u društvu srpskog producenta Filipa Miletića. Glazbenica je zasjala u crvenom izdanju, a sada je na svom Instagram profilu podijelila dojmove s premijere, kao i detalje neugodnog razgovora sa ženom kojoj nije željela otkriti identitet. - Sinoć sam bila na premijeri filma 'Samo kad se smijem', koji me držao za srce i čupao ga… Ana Magaš je bila inspiracija. Žena koju je nasilni moćnik tukao i zlostavljao, a svi oko nje su okretali glavu od njezinih modrica. Ubila ga je nožem u kuhinji, dok se pokušavala obraniti od njegovog davljenja. Prvotno je osuđena na 12 godina. Dijete joj je oduzela muževa svojta – započela je pjevačica. Napisala je kako se nakon završetka premijere uputila na jednu rođendansku proslavu, gdje je započela razgovor s 'poznatom gospođom' koja je plakala jer joj je 'uginuo aligator'. Kako kaže, ubrzo su se počele natjecati koju više što boli, a kada joj je Severina započela govoriti o bivšem suprugu, sugovornica ju je neugodno iznenadila.

- Pogledala me i kaže: 'Čuj, 'ko ti je kriv, sama si ga birala, pa nisi valjda glupa'. Pa glupo kažem: 'Ahaa, to je ono, kriva sam što sam silovana, jer sam nosila minicu.' 'Ma daj, kaj ti je, pa i ja nosim minicu.', odgovara mi ona. Onda me pitala: 'Kaj ti je s djetetom?', bez imalo empatije za sve što sam prije toga rekla. Promrmljam: '14 dana kod mene, 14 kod…' nisam završila, kad kaže ona: 'Bar nas sve zabavljaš…'. Htjela sam odgovoriti: 'Šteta što ti nas nikad nisi zabavila', ali nisam – otkrila je Vučković pa dodala kako se tada samo nasmijala i otišla plesati.

Dojmove s jučerašnje premijere na svom je Instagram profilu podijelila i pjevačica i voditeljica Ida Prester, koju je priča o Ani Magaš dirnula. 'Jako nas je sve protresao, ne mogu prestati razmišljati o njemu. Zašto žrtve toliko dugo trpe zlostavljanje? Puno odgovora je u ovom filmu. Od indiferentnih reakcija okoline, društva, pa i vlastite obitelji, do nečeg puno složenijeg. Nasilnici znaju biti tako nježni, šarmantni, manipulativni. Pakao i raj se izmjenjuju. Scena u kojoj se Slavko lomi nakon premlaćivanja žene i tužno jeca u njenom krilu dok ga ona tješi mi je najpotresnija. Kako je lako popustiti, oprostiti, dati novu šansu.. zbog djeteta, zbog ljubavi, zbog toga što niti imaš gdje niti imaš ikakvu podršku', napisala je Ida.

Podsjetimo, Severini je nedavno započelo suđenje za nametljivo ponašanje bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Gordane Buljan Flander i Ljiljane Klingor, ravnateljice osnovne škole koju pohađa Severinin sin.

