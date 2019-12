Severina koncert završila u suzama zbog sina, podršku joj pružilo više od 16 tisuća ljudi

Večeras u zagrebačku Arenu doslovce više nije mogao ući nitko jer je zanimanje za nastup splitske pjevačice Severine Kojić nadmašilo sva očekivanja. Publika je s njom uglas pjevala sve hitove, od samih početaka do najnovijih skladbi.

Severina je koncert započela molitvama 'Oče naš i 'Zdravo Marijo' te publiku zamolila da joj se pridruže. - Inače ovo ne radim na koncertima, ali večeras mi to baš treba - kazala je Severina nakon čega je zapjevala je pjesmu 'Zdravo Marijo' na pozornici u obliku dijamanta najsuvremenijeg i svjetskog standarda. Uz nju su se tijekom večeri izmjenjivalo čak 16 plesača s 20 koreografija, svira 15 glazbenika, kao i članovi simfonijskog orkestra.

Najemotivniji trenutak večeri bio je pred sam kraj koncerta kada je Severina otpjevala svoju najnoviju pjesmu ‘Rođeno moje’ koje je posvetila sinu Aleksandru. – Ovo je za sve majke i svu našu djecu – kazala je uplakana pjevačica koja je nakon dirljive izvedbe nagrađena gromoglasnim aplauzom. – Seve, svi smo uz tebe – uzvikivali su obožavatelji iz publike i tako pjevačici još jednom dali podršku u teškom razdoblju koje trenutno prolazi. Severinin ‘The Magic Tour’ započeo je na najspektakularniji mogući način premijerno u Splitu 16. studenog, a potom u Beogradu pa sada u Zagrebu, u sklopu turneje, predstavljeno sve ono na čemu je proteklih mjeseci, na čelu sa Severinom, radilo čak 100 ljudi, među kojima posebne zasluge nose još i talentirani slovenski redatelj Nejc Levstik, poznat po dosad brojnim uspješnim inozemnim projektima, koreograf Matic Zadravec, s kojim je Severina surađivala i na prethodnoj 'Dobrodošao u klub' turneji, dizajner kostima Peter Movrin, koji je u svojoj karijeri imao prilike raditi za velika imena poput McQueena, Miu Miu, Beyonce, Lady Gage, Björk, a ovom prilikom je snage udružio s također uspješnim dizajnerom Metodom Črešnarom.

VIDEO Severinina emotivna poruka sinu Aleksandru uz Rođeno moje!

Poseban gost večeri bio je dječak čarobnog glasa Ljubomir Ljuba Stanković koji je nakon splitske arene rasplakao i zagrebačku emotivnom izvedbom Oliverove 'Cesarice'. Iako mu je tek sedam godina Ljuba iza sebe ima već duet sa Severinom i to za pjesmu 'Tutorial'.

A još uoči zagrebačkog koncerta, Severina se putem Instagram priča obratila fanovima koji su se nakon cijele situacije oko skrbništva nad njezinim malodobnim sinom Aleksandrom zabrinuli da pjevačica možda neće ni održati koncert. u nizu od tri Instagram priče s beogradskog koncerta poručila da "Show must go on" i zahvalila fanovima za podršku te dala do znanja da se vide u zagrebačkoj Areni gdje je Splićanka pripremila spektakl za pamćenje.

"Hvala svima što ste mislili na mene. Poseban je osjećaj da si nekome u mislima, da te razumiju i da znaju “o čemu se tu radi.” Hvala svim javnim osobama i svim nepoznatima koji su mi dali podršku. U svakom sam vašem slovu osjetila po jednu malu molitvu. Hvala Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i hvala svim ljudima koji žive u dijaspori. Hvala svim ne samo pametnim i pismenim, nego i oljuđenim koji su i javno pisali o ovome, hvala Vedrani Rudan, Miljenku Jergoviću, Mirjani Bobić Mojsilović, Neli Vlašić. Slali su mi vaše tekstove kao vjetar u leđa u ovom moru tuge u cijeloj regiji. Vidimo se večeras u Areni Zagreb. Volim vas I molim vas, večeras samo veselje i ljubav", napisala je Severina uoči nastupa.

Podsjetimo, Milan Popović je proteklog vikenda sinčića doveo Severini, a pitanje koje je zanimalo mnoge je hoće li Milan dovesti mališana na mamin koncert, obzirom da dječak voli njezine pjesme i nastupe.

On nam na to pitanje nije želio odgovoriti: Ne mogu pričati o Aleksandru jer sve što kažem o njemu je zadiranje u privatnost djeteta, a uputa svih nadležnih tijela jest da nam upravo sin bude na prvom mjestu i da ga ne izlažemo javnosti- komentirao je srbijanski biznismen. Ipak, neslužbeno smo doznali kako je otac planirao dječaku ponuditi dvije opcije. Jedna je da ga, unatoč činjenici da smatra kako bi mališan u vrijeme koncerta trebao biti u krevetu, ipak odvede u zagrebačku Arenu ako dječak izrazi želju. A druga je da ga odvede u Beograd da konačno upozna mlađeg brata Đorđa kojeg dosad nije vidio.