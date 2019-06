Severina na HRT-u: 'Institucije ne rade svoj posao, nemam povjerenja u njih'

Severina je večeras gostovala u emisiji HRT-a "U svom filmu", a urednici i voditeljici Tončici Čeljuskoj najviše je govorila o svojim glazbenim uspjesima.

- Imala sam sreću što su mi kompozitori iz svih krajeva slali pjesme i to one koje misle da su najbolje, da su za mene. Ja sam se uvijek znala pronaći u tim pjesmama, u nekima naravski ne, neke sam naravno pogriješila - tko puno radi, puno i griješi. Neke sam pjesme snimila koje uopće ne izvodim, ali to je normalno, rekla je Severina koja je odgovorila da joj nije teško jer je svi znaju.

- Nije teret, ne razmišljam tako o tome. Kad sam bila dijete bio mi je teret zvati se tako jer je bilo neobično ime. Htjela sam se zvati Ivana ili Tamara. Prije godinu dana bih ti vjerojatno drugačije odgovorila - rekla je Severina koja se dotaknula i bitke za skrbništvo nad sinom s bivšim partnerom Milanom Popovićem.

- Nisam bila na televiziji dugo, da, ali evo i to je život. To je teško, pet godina mučenja. Ne bih pričala o razlozima, ali iz tog lijepog života gdje se bavite pjesmama, odjednom ste iz skroz drugog, mučnog razloga u javnosti. Ja sam se zbog djeteta i povukla. Jako mi se sviđa ovo što je Jelena Veljača pokrenula. Naš sustav ne valja, o nekim stvarima treba pričati i zato sam i progovorila. Institucije ne rade svoj posao, nemam povjerenja u njih. Ja mogu samo govoriti 'čula sam', 'navodno', inače ću bit tužena. Bolje da pričamo o glazbi - rekla je Severina.