Senad Bašić o Mustafu Nadareviću: 'Njegovu karijeru je napravila BiH, u Zagrebu nije tako kotirao'

Glumac Senad Bašić 10 je godina snimao seriju "Lud, zbunjen, normalan" s kolegom Mustafom Nadarevićem koji mu je glumio oca Izeta, a u novom intervjuu progovorio je i o svojem privatnom životu. Otkrio je i smeta li mu kada ga ljudi zovu Faruk.

"Glumcu to imponira, jer to znači da je uloga 'ušla' u narod i da je ostalo zapamćeno. Ima jako puno uloga koje glumci naprave, a uopće ih narod ne zapamti. Jednostavno ih ne primijete. Težak je to put", kazao je Senad za Raport.ba. Deset godina snimanja bilo mu je jako naporno.

"Ustajao sam u 5 sati ujutro, na setu bi bio u 6. Na Akademiji bi bio od 16 do 19 sati, a onda bih imao predstavu navečer. Znalo se dogoditi da dođem kući navečer i nemam snage čak ni da izvadim scenarij za sutradan. Trajalo je deset godina snimanje i to je jako dug period. Dolazi do zamora materijala i to ne samo kod glumaca, nego i kod autora, pisca, redatelja i cijele ekipe. Niko nije ovoliko dugo snimao ni u BiH, a ni regiji. 'Lud, zbunjen, normalan' je imao 12 sezona po 24 epizode. Inače, sezona u normalnim zemljama traje osam ili 12 epizoda, samo kod nas je 24", kazao je.

Mustafa Nadarević preminuo je u studenom 2020. godine, a iza sebe je ostavio veliki opus serija, predstava i filmova i ožalošćene kolege i prijatelje, ali i mnogobrojne fanove.

"Bosna je cijenila Mustafu Nadarevića. Bosna ga je napravila. Njegova prva glavna uloga je bila u 'Mirisu Dunja', tada je imao 44. godine. Poslije te uloge ide uloga 'Otac na službenom putu', a onda ga zovu u Beograd gdje glumi u filmu 'Već viđeno', a u Zagrebu igra ulogu Leona Glembaya. Mustafu i njegovu karijeru je suštinski napravila BiH. Ono što je radio u Zagrebu su pretežno bile serije i u kazalištu. Međutim, baš sam sada završio jedan film u Zagrebu i ono što sam čuo nije kotirao kao što je ovdje u BiH", kazao je Senad o pokojnom kolegi.

