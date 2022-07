Carlton iz serije 'Princ iz Bel Aira' na Hvaru je zapjevao na vjenčanju poznatog voditelja

Glumac Alfonso Ribeiro, najpoznatiji po ulozi Carltona Banksa u seriji 'Princ iz Bel Aira' nedavno je uživao u odmoru na našoj obali i na svom Instagramu je u lipnju objavio nekoliko storyja na kojima je pokazao kako uživa u razgledavanju znamenitosti u Splitu, a ručao je u jednom poznatom splitskom restoranu. Osoblje je odmah prepoznalo Alfonsa kojeg je i proslavila uloga Carltona u seriji u kojoj je glumio uz bok Willu Smithu.

Ribeiro je rado pozirao sa zaposlenicima restorana Ćiri Biri Bela, a Alfonsova supruga na Instagramu je pohvalila restoran i sve organske i bezglutenske delicije koje su im poslužili. Oduševila ih je Dioklecijanova palača i u Splitu su uživali iako im je odmor počeo s informacijom da njihova prtljaga nije stigla do Splita. Kasnije se njihov boravak u Hrvatskoj nastavio na otoku Hvaru gdje su bili uzvanici na vjenčanju poznatog britanskog voditelja Willa Buxtona, a odlična atmosfera na vjenčanju ponijela je i Alfonsa koji se na pozornici pridružio hrvatskom bendu Gramophonix koji su bili zaduženi za glazbeni ugođaj na svadbi.

- Alfonso je odlučio s nama otpjevati Uptown Funk od Brune Marsa. Moramo priznati da pjeva odlično i da je pravi showman, a uz to što je vrlo zabavan, neopisivo je i drag. Nakon toga smo zajedno otpjevali pjesmu 'Blame it on the Boogie' od Michaela Jacksona. 'Ajde ti kitice, ja ću refrene.' I tako je i bilo. Potpuno spontano i opušteno - rekli su za Story iz benda Gramophonix.

