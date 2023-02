Urednik 'Dore': 'Pravilo koje moramo poštovati je da ne smije biti nikakvih političkih formulacija'

Reakcije na pobjedu riječkog rock benda Let 3 na našem izboru pjesme za pjesmu Eurovizije ne stišavaju se, a interes za njih samo raste. To se može vidjeti i po velikoj slušanosti pjesme na streaming servisu YouTube, ali i po rastu Hrvatske na eurovizijskim kladionicama.

Let 3 istaknuo se svojom pjesmom i nastupom u Opatiji, a mišljenja gledatelja Dore i fanova Eurovizije su podijeljena. Zbog svega toga nastup riječkih rokera na Euroviziji bila je tema i HTV-ove emisije Otvoreno koja se bavila fenomenom 'ŠČ' koji je postao dio svakodnevice, kao i time hoće li bend biti diskvalificiran.

Foto: HRT screenshot

- Veliki je značaj pobjede Leta 3 na Dori. Oni su otvorili prostor koji je kod nas godinama bio zatvoren, a vapio je za tim da za njega čuje široka publika - kazao je Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar Večernjeg lista koji smatra da su oni ove godine pokazali da na Euroviziju možemo poslati pjesmu koja je relevantna i koja govori o nečemu što zanima javnost.

Čudno mu je, kazao je, što se povela rasprava o pjesmi za koju je vrlo jasno da je antiratna. Upitao je koga tako nešto može smetati te podsjetio da su Let 3 sudjelovali u mnogo kazališnih predstava i da djeluje već 30 godina.

Gost emisije bio je i Aleksandar Dragaš, glazbeni kritičar Jutarnjeg lista koji je kazao da misli da su u krivu oni koji govore da Let 3 nije za Euroviziju.

- Let 3 je sve 'zapakirao' odlično i mislim da su potpuno u krivu oni koji se bune i misle da Let 3 nije za Euroviziju. Mislim da će Let 3 biti jedni od najnormalnijih, obzirom na vrijeme u kojem živimo - rekao je te dodao kako ni gledatelji Eurovizije nisu navikli da iz Hrvatske može doći pjesma koja je bitno atraktivnija, bolja i zanimljiva. Baš je dobro da smo takvu poslali, zaključio je, kako god prošli. A pažnje imaju obzirom koliko im raste gledanost na službenom kanalu EBU-a - rekao je.

Jedan od sugovornika u emisiji bio je i Tomislav Štengl, urednik 'Dore'.

- Poslušao sam sve pjesme i na prvu mi je loptu to bilo "Ovo je hit!". Pjesma će izazvati reakciju. Kad dodate i scenski nastup - ona je uspjeh. To dokazuje i ovih pet dana. Ne pamtim da u domaćim i stranim medijima izlaze toliki članci o pobjedniku Dore - zovu konkurentske televizije, traže naše sadržaje. Reakcija je velika - istaknuo je Štengl koji smatra da će Let 3 s vremenom dogurati još više.

Za pjesmu "Mama ŠČ" Dragaš je istaknuo da je mirovna i antiratna te da u njoj ima i elemenata mjuzikla "Jalta, Jalta".

- To je rock-opera zgužvana u dvije minute koja ima poruku i fascinantne kostime. Ako ideš na natjecanje za ajvar, onda ne šalješ pekmez od šljiva. Napokon smo shvatili i poslali jako ljuti ajvar. Zato je to već sad zapaženo - kazao je.

Štengl je ispričao i kako je nakon pobjede pjesma poslana u EBU te da je ona objavljena na svim portalima i društvenim mrežama.Također, BBC je jučer poslao upit za korištenjem HRT-ovih materijala kako bi promovirao Let 3 u Britaniji.

- Ja ne vidim da će se tu nešto dogoditi. Pravilo koje moramo poštovati je - da se radi o nepolitičnom showu i da ne smije biti nikakvih političkih formulacija. Trebamo paziti i da nema eksplicitnih scena budući da Engleska s Eurovizijom počinje u 20 sati. Ni jednog ni drugog kod nas nema - kazao je voditelj naše delegacije.

Štengl je napomenuo i kako naši predstavnici Let 3 na Euroviziji bi trebali nastupiti u prvom dijelu prve polufinalne večeri i mogli bi biti u prime timeu - prije 21 sat po britanskom vremenu te ponovio kako u nastupu nema ništa sporno ili eksplicitno.

- A ruže? Sve je to bilo suptilno izrežirano i to su bile sašivene ruže. Sve je na režiseru Eurovizije. Zato postoje probe i generalne probe - zaključili su gosti Otvorenog.

- Mi ćemo im dati prijedlog. Ne znamo hoćemo li ga malo modificirati s obzirom na to da je u Liverpoolu malo drugačija scenografija. Led ekrani će biti uglavnom u istom obliku. Ali, ako se u Liverpoolu neće žaliti na materijale koje moramo predati do 8. ožujka - ne vjerujem da će biti problema - kazao je Tomislav Štengl. Aleksandar Dragaš smatra da bi eventualno sporne mogle biti rakete s natpisom 'NJINLE'.

Emisija je zaključena pozdravom: ŠČ!

