Saša Lozar pobjednik je All star sezone: 'Nagrada za ovakav trud i rad, za ovakve ljude, je neopisiva'

U All Stars sezoni hit showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' pobjedu je odnio iznimno talentirani majstor transformacija koji je besprijekorno utjelovljivao niz velikih glazbenih legendi – Saša Lozar. ''Nagrada za ovakav trud i rad, za ovakve ljude, je neopisiva'', rekao je Saša nakon što su ga s najviše bodova podržali žiri i kolege. Prema njegovom odabiru Nova TV će 20.000 kuna donirati Glazbenoj školi Fran Lhotka u Sisku.

Saša je pobijedio prikupivši najveći broj bodova tijekom sedam emisija. Ti bodovi pretvoreni su u startne bodove te se u finalnoj emisiji uz još tri finalista Saša borio za pobjedu. Pred žiri i ostale natjecatelje na šarenu pozornicu izašao je kao legendarni David Bowie te je i za taj nastup osvojio najveći broj bodova čime je u sedmoj sezoni showa odnio pobjedu. ''U prošloj emisiji sam ti osporila nadljudske talente i sposobnosti, ali povlačim sada to. Ovo je bilo zastrašujuće dobro, ja sam stvarno imala dojam da Bowie večeras pjeva za nas. Bio si Bowie glasom i pokretom, bolesno dobro'', rekla je Nives. ''Drago mi je da si u finalu dobio mušku ulogu, potpuno si mu dorastao'', komentirala je Indira. ''Za mene je Bowie jedan od najvećih ako ne i najveći i odredio je moj glazbeni ukus. Prvi put sam gledao spot uživo, izgledaš pet puta bolje i ovo je nastup dostojan finala'', kazao je Igor.

Mario Petreković u finalu je nastupio kao Will Smith koji je u filmu ''Aladin'' utjelovio dobrog duha. Mnogo plesa i upečatljiv scenski nastup dobio je pohvale i od žirija. ''Kad ti netko nudi da otpjevaš točku iz mjuzikla, to je primamljivo, ali i sam znaš da je to izuzetno teško naročito kad se samo jedna točka izvuče iz cijelog mjuzikla, to zna biti sklizak teren'', istaknuo je Igor dodavši da je Mario ovim odličnim nastupom donio glumačku energiju. ''Odlično si otvorio show, ovo je idealna uloga za tebe'', pohvalila ga je Indira.

Maja Bajamić u finalu showa nastupila je ulogom vatrene Christine Aguilere. ''Ne mogu se oteti dojmu da je ovo tvoj najbolji nastup i jedan od najboljih nastupa svih sezona. Bila si brutalno dobra'', rekla je Nives.

U liku pop ikone Justina Timberlakea pod svjetla pozornice izašao je i finalist Damir Kedžo. ''Ovaj nastup moraš prisvojiti i plesati na koncertima jer ti fantastično ide'', oduševljena je Indira. ''Snašao si se u tome dobro'', riječi su kojima se na nastup osvrnuo Igor. ''Iznenadila me tvoja lakoća u pokretu. Vokalno, pjevački si bio brutalan, ne znam koliko si bio Justin koliko Damir, vokalno ste veoma i slični'', istaknula je Nives. ''Fantastičan si'', komentirao je Goran.

U revijalnom dijelu pjevali su ostali natjecatelji koji nisu izborili finale. Ivani Mišerić i Daliboru Petku gljiva je za posljednji nastup u All stars sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', dodijelila Madonnu i Malumu. Ivana nije bila u mogućnosti nastupiti, te je Dalibor u revijalnom dijelu finalne emisije nastupio sam utjelovivši kraljicu popa Madonnu. ''Bio si divan u ovoj cijeloj sezoni. Od svih kandidata mislim da si ti s najviše ljubavi pristupao svakom zadatku'', zaključila je Indira.

Katarina Baban i Mario Roth u duetu su se uživjeli u uloge reperica Nicki Minaj & Karol G. ''Hvala vam za ovu sezonu, bili ste divni'', rekao im je Goran nakon nastupa u finalnoj emisiji hit showa Nove TV.

