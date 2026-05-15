Zbog legendarnog kvizomana mijenjala su se pravila, a evo koliko je otprilike zaradio i na što je najviše trošio

Na današnji dan navršava se devet godina otkad nas je napustio Mirko Miočić. Sasvim prigodno u srijedu je na HRT-u emitiran dokumentarac o kvizovima, "Potjera za kvizom", u kojem su se, između ostalih, prisjetili i Miočića kroz njegovo sudjelovanje u kultnoj "Kviskoteci", gdje je bio trostruki pobjednik te je 1983. proglašen pobjednikom cjelogodišnje serije kviza.

Legendarni kvizoman preminuo je u 61. godini života od upale pluća, a posljednje je dane proveo u bolnici iz koje je najavljivao i povratak na TV ekrane koji se nažalost nikada nije dogodio. Mirko je godinama bolovao od šećerne bolesti zbog koje su mu liječnici zadarske bolnice na jednoj nozi amputirali potkoljenicu, a na drugoj stopalo. Često je boravio u bolnici, a upravo tamo jednom prigodom sreo ga je i naš novinar Frane Šarić.

Ima nečeg “fajterskog” u tim Miočićima. Borci su to. Ne, ovaj put nisam inspiriran Stipom Miočićem, američkim Hrvatom podrijetlom iz Miočića, vrhunskim slobodnim borcem. Posljednjih dana hrabriji je i jači jedan drugi Miočić – Mirko Miočić. Pun suosjećanja Najpoznatiji hrvatski kvizoman posljednjih tjedana nije klonuo ni u teškoj životnoj borbi koja će ostaviti posljedice, ali neće ga slomiti. Čovjeku koji je obilježio Kviskoteku, Milijunaša, Potjeru i mnoge druge kvizove nakon nekoliko operacija slijedi dug oporavak, ali duhom klonuo nije, a ni znanjem. – Ti si novinar? Jesi o našem Mirku pisa? Jesi! Super! Idem doli s njim zapaliti jednu pa ću mu reći da si mi cimer – kaže mi još jedan borac Miočić s kojim posljednjih dana dijelim bolničku sobu u zadarskoj Općoj bolnici.

– Naravno da te se sitija – kaže mi Damir i poziva me k Mirku. A Mirko britak, kao i uvijek. – Pa koliko smo intervjua napravili? Kako te se ne bih sjetio. A što je tebi, a zašto si ti tu? – pita me Mirko pun suosjećanja unatoč svim svojim problemima, a oni, vjerujte, nisu mali. Mirko se liječi od komplikacija zbog dijabetesa. Jedva čeka povratak Uzdahne, pa kaže: – E, moj Frane, na što smo spali. Di se moramo družiti. Malodušje nasreću kratko traje. – Što je, tu je. Mislim da sada idem iz zadarske bolnice odmah u jednu zagrebačku kliniku pa bih tek nakon toga mogao kući. I bolje je da sve zaraste pa da tek onda idem kući – kaže mi Mirko, a u razgovor nam svako malo upadaju zadarske liječnice, liječnici, sestre... – Mirko, tako mi je drago da vas vidim. Vaši s televizije stalno zovu i pitaju za vas. Samo hrabro – poručuje jedna zadarska liječnica Mirku Miočiću. Drago mu je zbog podrške, a još draže kad počne razgovor o kvizovima, sada o Potjeri, kolegama lovcima, Tariku... – Gledam televiziju s dva stara ribara s kojima dijelim bolničku sobu i počne Potjera. Pazi, njih dvojica natječu se sa mnom i još se ljute što ja brže odgovorim od njih – nasmijao se Mirko. Na moj upit odgovori li brže i od kolega lovaca u Potjeri, odgovara: – Ha, ha, naravno, a i manje griješim. Ali dobri su, stvarno su dobri i baš im se želim pridružiti što prije – zaključio je Mirko.

Najpoznatiji hrvatski kvizoman prvi je puta nastupio 1972. godine u kvizu Tri, dva, jedan... ali vrijedan. Deset godina kasnije prijavljuje se na Kviskoteku, gdje pobjeđuje te osvaja 20.000 dinara. 1986. godine nastupa u nekoliko izlučnih emisija Kviskoteke, te u superfinalu 1986. osvaja treće mjesto Ispred njega su bili Radoslav Dodig i Robert Pauletić. Kasnije je uspješno sudjelovao u ostalim kvizovima i igrama asocijacije: 3,2,1, Diplomac, Izazov, Upitnik, Jackpot i Potjera.

Gledatelji ga se sjećaju i iz kviza "Tko želi biti milijunaš?" u koji se prijavljivao nekoliko puta, no igra Najbrži prst nije mu polazila za rukom. Kad je napokon uspio, osvojio je 32.000 kuna. Tijekom prvih godina Milijunaša, više od 50 drugih natjecatelja ga je zvalo kao joker zovi. Ta suradnja mu je donijela nešto više od 100.000 kuna, dok je natjecateljima osigurao oko 470.000 eura. Radi toga, uredništvo Hrvatske inačice milijunaša je izmijenilo pravila tako da se ista osoba mogla zvati najviše tri puta u sezoni.

Od 2013. godine do ožujka 2016. godine, bio je lovac kviza Potjera. Napustio je kviz radi zdravstvenih problema. Godine 2005. pojavio se u epizodi hrvatskog TV sitcoma Bitange i princeze, glumio je samoga sebe, a uloga mu je bila jedan od natjecatelja kviza Najslabija karika. U razgovoru za 24 sata njegov brat Marijan procijenio je da je Mirko od nastupa u kvizovima zaradio oko pola milijuna kuna. Dio novaca potrošio je na auto koji je zatim poklonio bratu jer sam nije imao vozačku, a legendarni kvizaš najviše je trošio na novine, za koje je često isticao da su tajna njegovog znanja. Zbog Mirkovog preranog odlaska kvizaški svijet još uvijek tuguje.