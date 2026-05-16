Cjenik hrane i pića na Euroviziji ostavlja bez teksta! Sramotna cijena vode iznenadit će i najimućnije

Tisuće obožavatelja stigle su u bečku Wiener Stadthalle na jubilarno 70. izdanje Eurovizije, no uz glazbeni spektakl dočekale su ih i paprene cijene. Iako službeni cjenik još nije objavljen, cijene s nedavnih događanja u istoj dvorani najavljuju pravi udar na džepove obožavatelja. Prema stranici FOODbible, boca mineralne vode mogla bi stajati nevjerojatnih 7,50 eura, a austrijsko pivo gotovo deset eura (9,80 €). Energetsko piće doseže 8,60 €, a sokovi se kreću oko devet eura. Dodatni trošak je i polog za plastičnu čašu koji se vraća tek po povratu ambalaže. Unos vlastitih pića, naravno, strogo je zabranjen, pa posjetitelji nemaju drugog izbora. Ništa bolje nije ni s hranom. Unos vlastitih zalogaja nije dopušten, stoga su svi osuđeni na ponudu unutar dvorane s hrenovkama i kobasicama. Prema sustavu za prednarudžbe, bavarski perec sa sirom prodavat će se za 5,50 eura. Za slatke zalogaje, poput vafla, trebat će izdvojiti 3,20 eura, a srednje kokice stoje 4,50 eura. Iako su dostupne i biljne alternative, cijene ostaju visoke za standardne festivalske zalogaje.

Potpuno drugačija priča rezervirana je za sedam tisuća VIP gostiju i izvođača. Njih očekuje jelovnik s naglaskom na austrijskim specijalitetima, s delicijama poput cevichea od smuđa, srnetine s okruglicama od pereca i šparoga. Za desert će se posluživati knedle s jagodama i mousse od Manner čokolade, što je ponuda koja oštro odudara od skupih pereca i hrenovki namijenjenih ostatku publike u dvorani koja prima preko 16.000 ljudi.