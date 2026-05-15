Strašno! Glumac iz hit serije izbo bivšu djevojku više od 20 puta, prijeti mu doživotni zatvor

Glumac Nick Pasqual, poznat po manjoj ulozi u seriji "Kako sam upoznao vašu majku", proglašen je krivim za pokušaj ubojstva bivše djevojke. Zbog stravičnog napada na vizažisticu Allie Shehorn u svibnju 2024., glumcu prijeti maksimalna kazna doživotnog zatvora. Prema optužnici, Pasqual je provalio u njezin dom i zadao joj više od 20 ubodnih rana, a tužiteljstvo je zločin opisalo kao brutalan čin obiteljskog nasilja.

Nakon napada pobjegao je, no uhićen je na granici SAD-a i Meksika. Cijelom događaju prethodio je niz incidenata. Samo nekoliko dana ranije Shehorn je protiv njega zatražila zabranu prilaska, nakon čega je bio priveden, ali i pušten uz jamčevinu od 50.000 dolara. "Čim je platio jamčevinu, krenuo je za njom", ispričao je za People njezin prijatelj.

Tijekom suđenja svjedočila je i sama Shehorn, koja se na sudu pojavila s vidljivim ožiljcima na vratu i rukama. Opisala je nasilnu svađu i trenutak kad je Pasqual šakama razvalio vrata stana. "Otrčala sam u kupaonicu jer sam mislila da i ondje ima brava", ispričala je. Ujutro nakon napada, u lokvi krvi pronašla ju je prijateljica koja joj je pomogla zaustaviti krvarenje do dolaska pomoći.

Shehorn, koja je radila na filmovima poput 'Opasne djevojke' i 'Babylon', preživjela je zahvaljujući operacijama koje su trajale 14 sati, nakon čega je danima bila na intenzivnoj njezi. Njezin oporavak je dug, no prijatelji ističu kako mu pristupa hrabro i odlučno. Okružni tužitelj Los Angelesa izrazio je sućut žrtvi, obećavši podršku u oporavku. Izricanje presude zakazano je za početak lipnja.

*Dijelom uz pomoć AI