Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSTALA JE ŽIVA

Strašno! Glumac iz hit serije izbo bivšu djevojku više od 20 puta, prijeti mu doživotni zatvor

Foto: Youtube Screenshot
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
15.05.2026.
u 20:54

Kalifornijska porota proglasila je glumca Nicka Pasquala krivim za pokušaj ubojstva, provalu i nanošenje teških ozljeda partnerici

Glumac Nick Pasqual, poznat po manjoj ulozi u seriji "Kako sam upoznao vašu majku", proglašen je krivim za pokušaj ubojstva bivše djevojke. Zbog stravičnog napada na vizažisticu Allie Shehorn u svibnju 2024., glumcu prijeti maksimalna kazna doživotnog zatvora. Prema optužnici, Pasqual je provalio u njezin dom i zadao joj više od 20 ubodnih rana, a tužiteljstvo je zločin opisalo kao brutalan čin obiteljskog nasilja.

Nakon napada pobjegao je, no uhićen je na granici SAD-a i Meksika. Cijelom događaju prethodio je niz incidenata. Samo nekoliko dana ranije Shehorn je protiv njega zatražila zabranu prilaska, nakon čega je bio priveden, ali i pušten uz jamčevinu od 50.000 dolara. "Čim je platio jamčevinu, krenuo je za njom", ispričao je za People njezin prijatelj.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
1/99

Tijekom suđenja svjedočila je i sama Shehorn, koja se na sudu pojavila s vidljivim ožiljcima na vratu i rukama. Opisala je nasilnu svađu i trenutak kad je Pasqual šakama razvalio vrata stana. "Otrčala sam u kupaonicu jer sam mislila da i ondje ima brava", ispričala je. Ujutro nakon napada, u lokvi krvi pronašla ju je prijateljica koja joj je pomogla zaustaviti krvarenje do dolaska pomoći.

Shehorn, koja je radila na filmovima poput 'Opasne djevojke' i 'Babylon', preživjela je zahvaljujući operacijama koje su trajale 14 sati, nakon čega je danima bila na intenzivnoj njezi. Njezin oporavak je dug, no prijatelji ističu kako mu pristupa hrabro i odlučno. Okružni tužitelj Los Angelesa izrazio je sućut žrtvi, obećavši podršku u oporavku. Izricanje presude zakazano je za početak lipnja.

Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica

*Dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
glumac ubojstvo Kako sam upoznao vašu majku TV serija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!