Samo dva dana prije svog rođendana preminuo je dobitnik Emmyja i zvijezda američkih sapunica

Samo dva dana prije svog 44. rođendana preminuo je američki glumac Billy Miller. Slavu stekao ulogama u sapunicama 'The Young and The Restless' i 'General Hospital', a njegov prerani odlazak potvrdio je glumčev glasnogovornik za TMZ.

Kazao je da je Miller preminuo u petak u Austinu, a točan uzrok smrti još nije poznat. No, poznato je da se glumac, kao što je i potvrdio njegov glasnogovornik, dugo borio s depresijom.

Za ulogu Billyja Abbotta u seriji 'The Young and The Restless' osvojio je tri Emmyja 2010., 2013. i 2014. godine , a pojavio se u više od 700 epizoda te serije.

Gledatelji su ga mogli vidjeti i u epizodnim ulogama u serijama CSI: NY, Castle, Ray Donovan, Suits, NCIS... Sredinom 2000-ih glumio je i u seriji 'All My Children' čime je započela njegova karijera u američkim sapunicama. Iz sebe je ostavio neutješnu majku Patriciju i sestru Megan.

