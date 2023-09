Ivan Dečak: Vjerujem u naš novi singl i svi se veselimo obljetničkom koncertu

Grupa Vatra singlom "Meni treba tako malo" danas najavljuje svoj 11. album, koji bi se trebao pojaviti iduće godine, baš na 25. godišnjicu početka rada grupe koja se u svijet glazbe otisnula u Virovitici, a nakon nekoliko godina postala je jedan od naših najboljih pop-rock sastava. Grupa će 25. svibnja 2024. obljetnicu proslaviti velikim koncertom na zagrebačkoj Šalati. Prve kritike novog singla upućuju na to da bi pjesma mogla postati njihov novi veliki hit, a frontmen Vatre Ivan Dečak kaže da se tome može samo nadati.

– Bilo bi od mene egoistično tvrditi da će biti hit, ali naravno da vjerujem u nju, kao i u sve pjesme koje sam napisao. Navijam za nju i prilično sam siguran da je drukčija od niza proteklih pjesama. Mislim da će biti iznenađenje za slušatelje koji nas prate dugi niz godina, a za one koji nas nisu dosad slušali bit će nešto novo – kaže Dečak i dodaje kako je razlika ta da se okrenuo američkom zvuku, za razliku od britanskog, na kojem je odrastao. Spot je režirala Marcella Zanki, redateljica s kojom je Vatra prvi put surađivala na ovom singlu.

Foto: Mare Milin

– Uvijek se trudimo ubaciti nove ljude u svoj tim. Svidjelo nam se kako radi Marcella pa smo je pozvali. Snimila je sjajan spot koji pjesmi dodaje vizualni pristup. Bili smo u jednom prekrasnom stanu koji je dio urbane povijesne vile u centru Zagreba. Upoznali smo i vlasnika i sina kuće, koji su nam pomogli da odemo u prošlost. Ljudi će tako u spotu moći vidjeti kako se u Zagrebu živjelo prije više od stotinu godina – kazao je Dečak. Dobar dio novog albuma Vatre je gotov, a do koncerta na Šalati izdat će još jedan singl.

– Šalata je jedan od prostora na kojima dosad nismo imali samostalni koncert. Tu smo bili predgrupa Simple Mindsima, svirali smo s Massimom i sad je došao red na naš koncert. Pozvali smo puno prijatelja kao pravi Slavonci, i vjerujem da će se svi odazvati – kaže Dečak. Ipak, jednog prijatelja nažalost neće biti. Krajem prošle godine napustio nas je Massimo, s kojim je Dečak prijašnjih godina imao plodonosnu suradnju.

– Massimo nas je sve iznenadio svojim preranim odlaskom, pogotovo nas koji smo imali tu privilegiju da mu budemo jako blizu, da budemo njegov mali krug velikih ljudi, baš kao što je i pjevao u pjesmi koju sam mu napisao. Iako Max neće biti fizički s nama, vjerujte mi da će itekako biti s nama kroz svoje pjesme – iskreno će Ivan.

Grupa Vatra prvi je album snimila 1999. u rodnoj Virovitici, a tada vjerojatno nije ni sanjala da će nakon 25 godina imati brojne hitove, Porine, Crne mačke i druge nagrade.

– U početku nismo ni znali da Porin postoji. Virovitica je mali grad, prije nas nije bilo bendova koji su snimili album. Bilo nam je bitno da se otisnemo izvan granica svojega grada i upoznamo ljude iz struke. Zato sam i otišao u Zagreb, gdje sam studirao na Pedagoškom fakultetu, a to mi je dobrim dijelom bila krinka da bih upoznao scenu. Posrećilo mi se vrlo brzo i upoznao se sa svojim idolima kao što je Massimo. U međuvremenu smo svirali na raznim mjestima, u avionu, u špilji pa sve do Lisinskog i Doma sportova. No uvijek sanjarimo o novim stvarima ne bi li nam ova igra bila interesantnija – kaže Dečak i otkriva o čemu sada sanjari.

– Ovo nije sprint na sto metara pa uzmeš pehar i odeš doma. Ovo je nekakav maraton s preprekama i na tom putu si konstantno. Mi si uvijek zadajemo nove ciljeve, eto, sada mi je cilj da što više ljudi čuje naš novi singl i da nam dođu na koncert. Zato mi nikad nije dosadno – kaže Ivan, koji ne može odgovoriti na pitanje čini njihovu publiku.

– U početku su to bili srednjoškolci koji su sad odrasli ljudi i dovode svoju djecu na koncerte. To je ono što me ohrabruje i veseli – kaže frontmen koji je ponosan i na činjenicu da su njegova djeca, sedmogodišnja Dita i četverogodišnji Leo, naslijedili ljubav prema glazbi.

Životni poziv

– Oni su već počeli i skladati. Recimo, Leo i ja skupa smo napravili pjesmu "Stepenice" za dječju emisiju "Juhuhu" na HRT-u. Leo je radio sve ono što sam mu rekao da ne radi, dakle bio mi je inspiracija za tu pjesmu. Dita ide u glazbenu školu i sve joj to ide na živce, što je normalno, i meni je bilo kad sam krenuo u prvi razred. Ipak, već nakon prvog dana sjela je za klavir i odsvirala C dur ljestvicu, a ja sam to prvi put napravio u četvrtom osnovne. Djeca su danas puno naprednija. Ni moja supruga Nina ni ja nismo roditelji koji ih tjeramo na išta jer smatramo da im to sve treba biti zabava – ponosno će Ivan. A da sve ostaje u obitelji, govori i činjenica da je njegova partnerica Nina i menadžerica Vatre.

– Kada mi zapne u ljubavi, Nina me pošalje na posao. Onda mi nikad ne može prigovoriti da sam na putu kad me ona poslala tamo – smije se Ivan, koji se u slobodno vrijeme najbolje opušta ribolovom.

– Upravo sam se vratio iz ribičije. Uhvatio sam dvije male kečige koje sam, naravno, vratio u vodu. Ribolov mi je fenomenalan ispušni ventil i punjenje baterija. Odem i dva puta tjedno na nogomet, a tu je i odlazak u prirodu s klincima – kaže Dečak, koji se nada da će za 25 godina slaviti i 50 godina na sceni.

– Ja sam davnih dana odlučio da je glazba moj životni poziv i bit ću u njoj dok god mogu hodati, pjevati i svirati – zaključio je Ivan Dečak.

