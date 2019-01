Sajam vjenčanja Zagreb – najveći sajam vjenčane tematike u regiji održava se 21. godinu za redom

Dođite na Sajam vjenčanja Zagreb od 1. do 3. veljače u Areni Zagreb i budite dio najveće, najraskošnije i najoriginalnije manifestacije vjenčane tematike u regiji! Već 21 godinu Sajam vjenčanja Zagreb ima i dobrotvorni karakter te sa zvijezdama na gala reviji pomaže najmlađim štićenicima Udruge liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama Veliko srce malom srcu.

Velebna dvorana Arena Zagreb i Sajam vjenčanja Zagreb ugostit će od 1. do 3. veljače preko 200 izlagača iz vjenčane industrije – salone vjenčanica i dizajnere, cvjećare i slastičare, fotografe, dekoratere, oganizatore vjenčanja te ostale predstavnike za organiziranje svadbene svečanosti. Uz bogatu izlagačku ponudu, posjetitelje očekuje raznolik trodnevni program – šest modnih revija, dobrotvorna tombola s vrijednim nagradama, kviz za mladence, degustacije slastica, cvjetne radionice, prezentacije trendova u vjenčanoj modi i atraktivne pogodnosti za uštedu prilikom organiziranja vjenčane svečanosti.

Sajam vjenčanja Zagreb tradicionalno pomaže najmlađima o čemu svjedoči i dugogodišnja suradnja s nacionalnim projektom Palčić gore! koji je - ostvarivši svoj cilj i opremivši 30 hrvatskih rodilišta uređajima potrebnim za razvoj prijevremeno rođene djece - uspješno završen.

Sajam vjenčanja Zagreb nastavlja svoje dobrotvorno djelovanje, od prošle godine usmjereno prema humanitarnoj udruzi liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama Veliko srce malom srcu. Cilj akcija Udruge je prikupljanje sredstava za medicinsku opremu i razvoj pedijatrijske kardiologije. U Hrvatskoj trenutno ima preko 10.000 djece sa srčanim bolestima, a svake se godine rađa još najmanje 500 te je svijest javnosti o položaju i problemima s kojima se susreću djeca s prirođenim srčanim bolestima i njihovi roditelji još uvijek iznimno niska.

Sajam vjenčanja Zagreb podržat će djelovanje Udruge i to uoči obilježavanja Festivala srca - Svjetskog tjedna djece s prirođenim srčanim bolestima (7.-14. veljače). Uz posjetitelje koji će moći kupiti dobrotvornu tombolu i tako pomoći malim štićenicima Udruge, ovu hvalevrijednu akciju podržat će i poznata lica – glumica Katarina Baban, pjevačica grupe Colonia Ivana Lovrić, pjevač David Temelkov, mladi glazbenici Marko Kutlić i Jure Brkljača, te pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa, ujedno i zaštitno lice Sajma vjenčanja, koja osvaja prekrasnim glasom, šarmom i osobnošću, a odlično se snašla i u ulozi modela. Svi će oni prošetati pistom na donatorskoj reviju u subotu, 2. veljače u 18 sati u vjenčanicama i večernjim haljinama te tako pokazati svu raskoš vjenčane mode.

Na Sajmu vjenčanja u Areni Zagreb od 1. do 3. veljače otkrijte trendove u vjenčanjima, doznajte zašto je cvijeće okosnica svakog vjenčanja, koje su slastice najukusnije, a koje vjenčano prstenje najpopularnije, ali i kako odabrati vjenčanicu od koje zastaje dah. Inspirirajte za vaš dan iz snova i uživajte u kreairanju vlastite vjenčane priče! Radno vrijeme je od 1. do 3. veljače 2019. godine: petak od 14 do 20 sati, a subota i nedjelja od 10 do 20 sati.