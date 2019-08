S 15 godina udala se za repera optuženog za pedofiliju, a s 22 ju je ubio nadrogirani pilot

Tragično preminula Aaliyah koju pamtimo kroz hitove "At Your Best", "Back&Forth" i "Age Ain't Nothing but a Number" ove godine proslavila bi 40 godina. Osim kao pjevačicu, prepoznajemo je i po ulozi u filmu "Romeo mora umrijeti" u kojem je glumila s Jet Lijem.

Rođena je u Brooklynu 16 siječnja 1979. godine. Odrasla je u Detroitu, a život joj se naglo ugasio kada je imala samo 22 godine na Bahamima. Već kao 12-godišnjakinja potpisala je ugovor s glazbenim kućama svog ujaka Barrya Hankersona - Jive Records i Blackground Records. Isti ujak ju je upoznao s R.Kellyem, reperom i producentom koji je ove godine optužen za seks s maloljetnicama i dječju pornografiju.

On joj je uskoro postao mentor, autor njezinih pjesama i producent njezinog albuma "Age Ain't Nothing but a Number". Album je prodan u tri milijuna primjeraka u SAD-u.

Nakon što je bila optužena za ilegalno sklapanje braka s R.Kellyjem, raskinula je ugovor s Jiveom i potpisala novi s Atlantic Recordsom. O vezi Aaliyah i R.Kellyja puno se nagađalo, a kasnije su glasine o tajnom vjenčanju u hotelu Sheraton u Chicagu bile potvrđene. Prema pisanjima američkih medija, par se vjenčao 31. kolovoza 1994. godine u tom hotelu, a kako je ona tada imala samo 15 godina, na vjenčanom listu je krivotvoren njezin datum rođenja. Sljedeće godine njezini roditelji su se izborili da se brak proglasi nevažećim, a Kelly i Aaliyah su glasine cijelo vrijeme opovrgavali.

Aaliyah je pošlo za rukom nešto što do tada nije nikome - kao 19-godišnjakinja pjevala je na dodjeli Oscara 1998. godine, a dvije godine poslije osvojila je i Grammy za najboljeg ženskog R&B izvođača.

Dana 25. kolovoza 2001. godine Aaliyah i osam članova njezinog tima poginuli su u padu aviona u Marsh Harbouru na Bahamima na putu prema zračnoj luci Opa-locka na Floridi. Nakon završetka snimanja spota za pjesmu "Rock the Boat" odlučili su se što prije vratiti, premda su trebali na put krenuti tek sljedeći dan.

Ukrcali su svu opremu, a kontrolori prtljage i pilot su savjetovali da nešto ipak ostave tamo i paze na količinu tereta.

Kasnije se ispostavilo kako je na avionu bio ukurcan putnik previše i 300 kilograma viška opreme. Avion se ubrzo nakon polijetanja srušio (na oko 60 metara). Aaliyah, pilot Luis Morales III, frizer Eric Forman, Antony Dood, zaštitar Scott Gallin, video producent Douglas Kratz, stilist Christopher Maldonado, Keith Wallace i Gina Smith su poginuli.

Pjevačica je zadobila teške opekotine i udarac u glavu te pretrpila težak šok. Mrtvozornik je zaključio da, i ako bi Alliyaj uspjela preživjeti pad, njezin oporavak ne bi bio moguć jer su ozljede bile preozbiljne. Prema izvješću, avion nije propisno uzletio, a i ispostavilo se da pilot nije imao dozvolu za let te je kasnije ustanovljeno da je u krvi imao tragove kokaina i alkohola.

Sprovod se održao 31. kolovoza 2001. godine u New Yorku, a njezino tijelo su položili u srebrni lijes kojeg je vozila staklena kočija. Pjevačicu su ispratili Missy Elliott, Timbaland, Lil' Kim i Sean Combs.