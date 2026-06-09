VIDEO Gosti u šoku snimili miševe u restoranu Gordona Ramsayja: 'Uživajte u besplatnoj večeri'

Jedan od najgorih scenarija za svakog gosta u restoranu visoke klase, osim loše hrane, svakako je susret s neželjenim četveronožnim posjetiteljima. Upravo se to dogodilo posjetiteljima restorana Gordon Ramsay Steak u kanadskom Richmondu, a cijela neugodna situacija zabilježena je kamerom i objavljena na TikToku, gdje je u kratkom roku postala viralna senzacija. Na snimci se vide dva mala miša kako neometano trče između stolova u gotovo praznoj sali. Dok glodavci istražuju prostor, osoblje u odijelima promatra situaciju, naizgled iznenađeno i bez jasnog plana kako reagirati. U pozadini se čuje prigušeni razgovor gostiju, a jedan glas jasno kaže: "Imate ih dva." Nedugo zatim, drugi gost sarkastično dobacuje: "Uživajte u besplatnoj večeri, dečki", aludirajući na to da bi restoran, smješten unutar luksuznog River Rock Casino Resorta, trebao u najmanju ruku počastiti goste zbog ovakvog neugodnog iznenađenja.

Međutim, kompenzacija koja je uslijedila bila je daleko od besplatne večere. Gost koji je objavio video kasnije je podijelio i fotografiju računa, otkrivajući da im je restoran odobrio popust od svega sto dolara na ukupan iznos koji je premašivao 700 dolara. Ironično, na računu su se nalazila jela koja priliče renomeu Gordona Ramsayja: odrezak s kosti, Wagyu striploin, janjeći kotleti, miso glazirana riba, koktel od škampa i rižoto s divljim gljivama. Upravo je taj nesrazmjer između cijene, očekivane kvalitete i onoga što su dobili za stolom potaknuo žestoku raspravu na internetu. Dok su jedni izražavali zgražanje i gađenje, tvrdeći da je takva pojava nedopustiva za restoran koji nosi ime slavnog chefa, drugi su stali u obranu restorana. Jedan vlasnik tvrtke za deratizaciju komentirao je kako se "ovo može dogoditi bilo kada i u bilo kojem restoranu" te da pojava miševa ne znači nužno da je kuhinja prljava.

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Rasprava se s TikToka prelila i na Reddit, gdje su brojni korisnici, od kojih su se neki predstavili kao profesionalci iz ugostiteljske industrije, ponudili širi kontekst. Mnogi su istaknuli da je borba s glodavcima "problem bez kraja" za mnoge restorane, a ovisi o nizu faktora poput starosti zgrade, susjednih objekata i samog kvarta. "Neki od najboljih restorana u Francuskoj imaju štakore. Čak sam gledao i dokumentarac o štakoru koji je bio glavni kuhar u jednom od njih", našalio se jedan korisnik referirajući se na popularni animirani film. Drugi su pak izrazili sumnju u autentičnost snimke, sugerirajući da je cijela situacija možda namještena kako bi se naštetilo Ramsayjevom ugledu. Unatoč viralnosti snimke i burnim reakcijama, službeni komentar iz restoranske grupe Gordon Ramsay ili matične tvrtke kasina, Great Canadian Entertainment, do danas je izostao.

Nažalost, ovo nije prvi put da se ime slavnog chefa povezuje s problemima s glodavcima. Sličan, ako ne i gori incident, dogodio se nekoliko mjeseci ranije u njegovom restoranu "Plane Food", smještenom na petom terminalu londonske zračne luke Heathrow. Putnik Alessandro Mele iz Eastbournea ostao je zapanjen kada je, čekajući svoj let za Argentinu, uočio "najmanje tri" miša kako trčkaraju po podu restorana. "Nešto mi je proletjelo kutom oka i isprva sam mislio da mi se pričinjava. Ali kad sam se treći put okrenuo, vidio sam miša kako trči skroz do drugog stola", izjavio je Mele za medije. Ustao je i povikao "O moj Bože, miš!", na što su ga primijetili i drugi gosti.

Ono što je Alessandra Melea i njegovu suprugu Zoe šokiralo više od same pojave miševa bila je reakcija osoblja. Kada je obavijestio konobaricu, ona ga je, kako tvrdi, samo pogledala i mirno rekla: "O, da." Stvari su postale još bizarnije kada se obratio menadžeru restorana. Umjesto isprike ili izraza zabrinutosti, menadžer mu je navodno priznao da je svjestan problema, opisujući ga kao "ništa strašno" i dodajući da specijalizirana služba dolazi noću kako bi sve provjerila. "Bio sam u šoku. To jednostavno nije dovoljno dobro, pa to je restoran", rekao je Mele, koji je nakon svega ostavio svoj napola pojedeni hamburger i napustio lokal. Njegov obrok na kraju nije naplaćen, ali kako je sam istaknuo, nije se radilo o novcu. "Naša briga je bila što smo kretali na putovanje života, i što da smo se razboljeli?"

Cijela situacija dobiva posebnu težinu u svjetlu činjenice da je upravo Gordon Ramsay izgradio svoju televizijsku karijeru na programima poput "Kuhinjskih noćnih mora", u kojima beskompromisno kritizira i zatvara restorane zbog loših higijenskih uvjeta i najmanjih propusta. Ironija da se u njegovim vlastitim objektima, koji nose premium cijene i obećavaju vrhunsko iskustvo, događaju ovakvi propusti nije promakla javnosti. Gosti s pravom postavljaju pitanje održavaju li se u njegovim restoranima visoki standardi koje tako gorljivo nameće drugima. Dva incidenta na dva različita kontinenta, s gotovo identičnim problemom, sugeriraju da bi se moglo raditi o sustavnom, a ne izoliranom propustu.

*uz pomoć AI