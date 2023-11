Ruža nakon što ju je Mijo izbacio: 'Razočarana sam i šokirana. Zaljubio se u Branku'

LJUBAV JE NA SELU

Mijo izbacio Ružu, a Smilja optužila Branka da se dopisuje s drugim ženama

''Javlja li se Ružica?'' Smilja je pitala kad je Branku zazvonio mobitel, a on joj ga je dao kako bi slobodno provjerila tko je i još joj jednom dokazao da njegovo srce kuca samo za nju. ''Pet, šest, sve neke strankinje. On govori da sam ja njegova božica i broj jedan, ali to su samo priče. Kalkulira stalno nešto, za mene je on teški ženskaroš''.