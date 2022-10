Ruska političarka je hit na društvenim mrežama zbog neobične frizure i osebujnog make upa

Ruska političarka Valentina Petrenko javnosti je poznatija po svojoj neobičnoj frizuri nego po svojoj političkoj karijeri. Ova 67-godišnja političarka ovih je dana opet postala hit na društvenim mrežama nakon što je jedan korisnik Twittera podijelio nekoliko fotografija Valentine Petrenko i napisao je: Cijelo popodne sam uživao gledajući u frizuru ove političarke.

Ova je objava u kratkom periodu dobila preko stotinu tisuća lajkova te su i drugi korisnici komentirali kako je ova frizura umjetničko djelo. Godinama Petrenko privlači pažnju svojoj kovrčavom kosom koja ima neobičan oblik, a televizijska novinarka Tatyana Tolstaya je priznala kako je u svoju emisiju pozvala ovu političarku samo kako bi imala priliku uživo vidjeti i opipati njezinu kosu.

I've been enjoying this Russian politician's hair this afternoon. pic.twitter.com/WBO3NybaAw