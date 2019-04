Roko snimio spot za pjesmu 'The Dream': 'Siguran sam da možemo proći u finale Eurosonga'

Iako se naš ovogodišnji predstavnik na Izboru za pjesmu Eurovizije, Roko Blažević, na društvenim mrežama ‘prvotravanjski’ našalio ‘kako od spota neće biti ništa’, dao je i naslutiti: službeni spot bi mogao biti uskoro pušten u javnost.

Naime, proteklog je vikenda u zagrebačkom gradskom kazalištu ‘Komedija’, samo tjedan dana nakon svečane premijere domaćeg uprizorenja jedne od najpoznatijih svjetskih rock-opera ‘Jesus Christ Superstar’, snimljen službeni videospot ‘The Dream’.

Smjestivši radnju spota u Jeruzalem, glavni grad zemlje domaćina 64. Eurosonga, hrvatsko-eurovizijski Dream Team još je jednom dokazao kako pomno osmišljenom strategijom korača prema grandioznoj pozornici najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja, koje iz godine u godinu prati oko 200 milijuna gledatelja te ga svrstava na sam tron najgledanijih televizijskih događaja u cijelome svijetu.

19-godišnji Roko ne krije zadovoljstvo svojim prvim videospotom, ne skrivajući strahopoštovanje prema mjestu radnje, nadodaje - ‘Spot smo snimali desetak sati, gotovo čitavu noć, no cijela ekipa bila je toliko puna entuzijazma i vjere u ovu pjesmu i spot da smo istinski uživali i jedva čekam da hrvatska, ali i europska publika premijerno vidi spot koji će već po ovoj genijalnoj scenografiji biti jedinstven. Ne želim puno otkrivati o radnji spota, no sigurno ćemo izazvati reakcije, a to je i cilj - ovo je takav festival, natjecanje na kojem želim pronijeti poruku pjesme, nisam tu samo da lijepo otpjevam, već da kroz svoju glazbu pronosim i poruku u koju vjerujem i za koju želim da dopre do srca milijunske publike! Siguran sam da ovakvom pozitivnom energijom i umjetničkim vjetrom u leđa možemo izboriti ulazak u veliko finale Eurosonga, a tada je sve moguće!’

Redatelj spota Dario Lepoglavec, iza sebe već ima eurovizijski redateljski i snimateljski prvijenac - ‘Roko se ponaša kao pravi profesionalac i ni po čemu se nije dalo zaključiti da mu je ovo prvo snimanje videospota. Prezadovoljan sam kako smo to snimili i odmah smo prionuli montaži koja će radi ideje biti dosta zahtjevna, no siguran sam da ćemo uspjeti u svome naumu. Imao sam tu cast, već raditi eurovizijski spot, i to za jednu od verzija Jacquesove eurovizijske uspješnice ‘My friend’, tako da će mi ovo biti drugi spot za Eurosong i to me ispunjava posebnom radošću kada sa svojim timom mogu upregnuti umjetničke vijuge i kreirati videouradak koji će predstavljati našu Hrvatsku na jednom takvom ogromnom glazbenom natjecanju!’.

Foto: PETAR BEGOVIĆ

Kako je došlo do ove zanimljive suradnje i poveznice objasnio nam je Mihovil Bek, generalni menadžer naše ovogodišnje eurovizijske uzdanice - ‘Prilikom prve probe u Komediji, kada je cijela scena bila postavljena, Jacques i ja smo se u jednome trenutku pogledali i istovremeno zaključili kako je scenografija kao stvorena za ideju koju smo zajednički razvili za Rokov eurovizijski spot. Prenijeli smo svoja razmišljanja koreografu svjetskoga glasa - Leu Mujiću, koji je autor koreografije za Komedijinu rock-operu, a ujedno i koreograf Rokova nastupa, koji spremamo za Eurosong pa nas je Leo vrlo brzo spojio s gospodinom Ivom Knezovićem, našim proslavljenim scenografom i autorom scenografije za ‘Jesus Christ Superstar’.

Kako gospodin Knezović, tako i Komedijin ravnatelj Krešimir Batinić odmah su pristali podržati naš videoprojekt te nam svim svojim raspoloživim resursima pomogli u ostvarenju naše ideje. Zaista smo im najiskrenije zahvalni i presretni što se na ovaj sinergijski način koriste domaći talenti, znanje i iskustvo, a sve sa zajedničkim ciljem da se naša pjesma što bolje predstavi u glazbenome svijetu.

Šefica hrvatske Delegacije Elizabeth Homsi otkriva i prve detalje vezane uz premijeru spota: ‘’Roka aktivno pratimo na HRT-ovim društvenim mrežama, pa tako s ponosom mogu reći da smo u ovom trenutku objavili ekskluzivnu snimku sa snimanja spota. Gledatelji HRT-a prve kadrove sa snimanja mogu pogledati već sutra (3. travnja) u reportaži o Roku u emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska’. Uskoro ćemo obznaniti i termin premijere spota, koji će se osim u programu HRT-a zavrtjeti i na službenom You tube kanalu Eurovizije 2019.’’

Foto: STJEPAN DOLENEC

Podsjetimo, Hrvatsku će Roko Blažević s pjesmom ‘The Dream’, autora Jacquesa Houdeka, Charlieja Masona i Andree Čubrić, predstaviti druge polufinalne večeri 16. svibnja, na 64. Eurosongu, koji se od 14. do 18. svibnja održava u izraelskom Tel Avivu.

